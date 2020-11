Falakra került a napfény íze

Tavasszal nem tudták megrendezni a „Méhek és méhészek – az ősi mesterség, amiről olyan keveset tudunk” című kiállítást, most pótolták az elmaradást a Városi Múzeumban.

– A téma rendkívül érdekes, szerteágazó – mondta a kiállításmegnyitón Hauptman Gyöngyi múzeumvezető. – A méhcsaládok tevékenysége a természet és az ember számára is nélkülözhetetlen, csakúgy, mint a méhész munkája, a méz és egyéb méhészeti termékek szerepe táplálkozásunkban, fizikai és szellemi jóllétünkben.

Hauptman Gyöngyi elmondta, Füstös Sándor méhész ötlete volt, hogy be kellene mutatkozniuk a Nagyatádon és környékén méhészkedéssel foglalkozóknak, az ötlet megvalósítását támogatta Egyed Árpád méhész és a méhészegyesület elnöke, Balogh László is. A múzeum részéről is szíves fogadtatásra lelt az óhaj, így megkezdődhetett a szorgos gyűjtőmunka. A kiállításra elhozták a még fellelhető régi méhészeti eszközöket, szerszámokat. Huszár Endre pedig szép tablókat készített a hozott anyagokból.

– A mézben benne van a természet, a napfény íze, aromája – mondta Ormai István polgármester a megnyitón. – A mézben ott van az egészségünk, a szorgalmunk, a munkánk eredménye.

Eljött a megnyitóra Bross Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke, aki megemlékezett a magyar méhészetet elindítókról. Balogh László nagyatádi méhész elnök pedig bemutatta a régi eszközöket, méhészeti eljárásokat, azok technikai fejlődését. Kiemelte, hogy minden harmadik falatunkat a méheknek köszönhetjük.

Az „Alkalmazkodó gyümölcsészet – a jövő kertje a Kárpát-medencében” címmel vándorkiállítás is nyílt a múzeum egy másik termében. – Nagy bajban vannak a méhek, s velük együtt a méhészek és az egész emberiség – mondta Lázár Péter göcseji kiállításgazda.

A kiállítás keretében tablókon mutatják be a méhek és az ember munkáját a gyümölcsösben és a mezőgazdaságban. A kiállítás 2021. április 30-áig tekinthető meg a múzeum nyitvatartási idejében.