Falugondnoki busszal is gyarapodott Fonó

Új falugondnoki busszal is gazdagodott Fonó a Magyar Falu Program révén.

A 311 fős somogyi településen az orvosi rendelő és védőnői szolgálat számára eszközöket és bútorokat szereztek be a program segítségével – olvasható Witzmann Mihály, országgyűlési képviselő Facebook bejegyzésében. Fonó új falugondnoki busszal is gyarapodott, továbbá a társadalmi értékek ápolása érdekében közösségszervezői munkakör bértámogatása is megvalósul a Magyar Falu Programnak köszönhetően.