Falusi útalappal és csokkal kezd a falumentő program

Stratégia kérdés, hogy mi történik a magyar falvakkal, a Magyar falu program hosszú távú, nemzetstratégiai célkitűzés – ezt mondta Orbán Balázs, a Miniszterelnökség miniszterhelyettese a Somogyi Polgármesterek és Jegyzők siófoki tanácskozásán.

Százötven milliárd forintos kerettel startol jövőre a Magyar falu program, ami az ötezer lakosúnál kisebb települések fejlesztését célozza. Közel 2900 hazai kisváros, község vagy falu, míg Somogy 246 településéből 240 lesz érintett a programban. Noha alapvetően falusi, kistelepülési létforma megmentése és vonzóvá tétele a cél, a megye 16 városa közül 10 beleesik abba a körbe, amelyiket ötezernél kevesebben lakják.

A program ismertetését Orbán Balázs helyzetelemzéssel kezdte, hiszen a városiasodás, azaz az urbanizáció mértékének növekedése – különösen a fejlődő országokban – világméretű problémának

számít. A 2007-es évet tekintik annak a fordulópontnak, amikor már több ember élt városokban, mint falvakban és ez az arány az előrejelzések szerint tovább emelkedik. Mindeközben a fejlett országokban megindultak az ellentétes folyamatok, azaz, hogy a minőségi életkörülmények reményében a középosztály elmenekül a nagyvárosokból. – Magyarországon olyan kemény tényezők,

mint az infrastruktúra miatt a falusias élet nem alternatívája a városiasnak, de ez a folyamat megállítható, ha a fejlett országokra jellemző infrastrukturális, gazdasági és politikai környezetet tudunk teremteni – mondta a miniszterhelyettes, aki azt is leszögezte, hogy ciklusokon átívelő programban lehet csak gondolkodni, hiszen legalább tíz éves távlatban van lehetőség arra, hogy a kistelepülési létforma vonzóvá váljon.

Orbán Balázs elmondta azt is, hogy zajlik a Magyar falu program előkészítése, egyeztetik az egyes programelemeket, amelyek között az egyik legfontosabb a kistelepülési úthálózatok fejlesztése. Ahogy a miniszterhelyettes fogalmazott: elképesztő lemaradások vannak ezen a területen. – Létrejön egy falusi útalap, amire jövőre 50 milliárd forint jut és az a tervünk, hogy ebbe az útalapba minden évben legalább ennyi pénz kerüljön – mondta a miniszterhelyettes.

A Magyar falu program másik kiemelt eleme a népességmegtartó erő növelését támogató falusi CSOK létrehozása, amivel a fiatal családosokat ösztönöznék arra, hogy maradjanak a kistelepüléseken vagy költözzenek oda. Erre a tervek szerint 25 milliárd forintot különít el a kormány.

A településvezetők a Magyar falu program első évében országosan összesen 75 milliárd forint értékű pályázati lehetőségre számíthatnak. A tervek szerint az otthonteremtés támogatás, bölcsődei és óvodai fejlesztések, az ezekhez kapcsolódó sportpályák fejlesztése is a hazai forrásból támogatható beruházások körébe tartozna. Emellett jól előkészített pályázatokkal olyan területeken is pénzhez

juthatnak a kistelepülések, mint a polgármesteri hivatalok, az orvosi rendelők vagy épp a temetők felújítása, de a helyi közösségek fejlesztése is cél.

Orbán Balázs arra hívta fel a Somogy megyei polgármesterek figyelmét, hogy kezdjenek el ötletelni, hiszen 2019 elején megnyílnak a lehetőségek. A cél azonban nem pusztán a pénzosztás. Mivel nemzetstratégiai kérdésről van szó, ezért a hasznos és értelmes tervek támogatása a legfontosabb.

A miniszterhelyettes szerint évente 150 milliárd forint biztosításával 2022-re már érzékelhető változások következhetnek be, de legalább évtizedes időtávban érdemes gondolkodni ahhoz, hogy vonzóvá lehessen tenni a falusi, kisvárosi létet.

A kormányhivatalok lesznek a legkisebbek segítségére

A tanácskozás talán legfontosabb témája, a Magyar falu program kapcsán a polgármesterek kérdéseket is megfogalmaztak. Kövér István Attila, Nagyszakácsi polgármestere szerint az utak fejlesztése előtt a szennyvízhálózatok kiépítését kellene elvégezni, amire Orbán Balázs úgy válaszolt, hogy a Magyar falu programmal az a cél, hogy hazai forrásból azokat a beruházásokat támogassák, amikre uniós támogatást nem lehet elnyerni. Márpedig a víziközművek építésére a jövőben is rendelkezésre állnak majd uniós források. Klotz Péter, Szőlősgyörök vezetője az vetette fel, hogy a kistelepülések egyik problémája, hogy a városokkal ellentétben nem rendelkeznek apparátussal, amely a tervek és pályázatok kidolgozását végezné. A polgármester erre azt a választ kapta: a kormányzati cél, hogy források ne a bürokrácia emelésére menjenek el. Orbán Balázs azt is mondta,hogy a kistelepülések támasza a kormányhivatalok lesznek, hiszen náluk rendelkezésre áll az a személyi állomány, amely segítni tudja az önkormányzatok munkáját.

Kormányablak busz viszi el a modern közigazgatást a falvakba

A Somogy Megyei Polgármesterek és Jegyzők Tanácskozásának, ahogy az előző években, úgy ezúttal is kiemelt témája volt a területi közigazgatás. Neszményi Zsolt kormánymegbízott ezzel kapcsolatban elmondta: a kormányzati cél, hogy minél közelebb hozzák a közigazgatást a polgárokhoz. Országszerte már mintegy 2500 ügytípusban lehet intézkedni a kormányablakokban. Ezekből Somogyban 13 ügyfélszolgálati pont érhető el jelenleg, ahol korszerű körülmények között és gyorsan van lehetőség ügyintézésére. – Ezzel még nem értek véget fejlesztések, az elektronikus közigazgatásban szeretnénk előre lépni – mondta a kormánymegbízott, aki arról is beszélt, hogy a közigazgatási fejlesztések egyébként is folyamatosak. A megyében például egy hónapon belül működni kezd egy kormányablak busz, amelyik azokra a kistelepülésekre is eljut majd, amelyek távolabb esnek a városokban felkereshető ügyfélszolgálatoktól.

