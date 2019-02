Fánkkal és kiszebáb égetésével űzték el a telet

Vidám farsangi mulatsággal, kiszebáb-égetéssel űzték el a telet az Ökumenikus Segélyszervezet kaposvári Biztos Kezdet Gyerekházában pénteken. A gyerekeknek szüleik varrták a jelmezeket és a fánkok is többek közös munkájának eredményeként készültek.

Hagyományteremtő szándékkal rendezték meg a farsangi mulatságot a gyerekházban. Közös ünnep volt ez, hiszen a Pécsi utcai intézményt rendszeresen látogató szülőkhöz és gyermekeikhez a Borostyánvirág Anyaotthonból is csatlakozott két anyuka. Pókember, királynő, s még indián is feltűnt a gyerekek színes jelmezei között.

– Fontosnak tartom, hogy olyan programokkal gazdagítsuk a szülőket, melyek értéket képviselnek számukra – mondta Bacza Barbara, a biztos kezdet gyerekház intézményvezetője. – Amikor ezek a gyerek elindulnak óvodába és iskolába, már nem lesz idegen számukra a közösség. A farsangi mulatságon is azok voltak jelen, akik nap mint nap velünk vannak. Színes programot szerveztünk, az édesanyákkal közösen sütöttük a farsangi fánkot, a kiszebábokat gyermekikkel közösen készítették, s a jelmezeket is a mi segítségünkkel varrták.

– Szeretünk idejárni a gyerekházba – jegyezte meg a kaposvári Frigur Mónika. – Az óvoda előtt állunk a gyermekemmel, sok új dolgot tanulunk itt. Nekünk ez az első farsangunk és nagyon örülök, hogy ilyen programban is részt vehet a gyermek. Fontos a hagyományápolás, azt gondolom.

Hasonlóképpen vélekedett Orsós Tímea is, aki a kaposvári anyaotthonból látogatott el a farsangra gyermekeivel. – Már a fánkot is megkóstoltuk, örülünk, hogy csatlakozhattunk a programhoz – tette hozzá.

A télűző kiszebáb-égetést a Pécsi utcai tagiskola szimfónia zenekarának néhány fiatalja hangszeren kísérte. Arató Péter, a Máltai Szeretetszolgálat zenetanára kérdésünkre elmondta: a Máltai Szeretetszolgálat szimfóniaprogramjának a keretében különböző hátrányos helyzetű településrészeken tanítanak zenét. A gyerekek motivációját szeretnék megfogni a zenével.

A farsangi mulatsághoz csatlakozó gyerekeket és szüleiket Borhi Zsombor alpolgármester is köszöntötte.

Együttműködnek a munkában

– Természetesen mi is nagyon fontosnak tartjuk a hagyományőrzést, s hogy a nálunk lakó gyerekek ilyen jellegű élményben is részesülhessenek – tette hozzá Biró Dániel, a Borostyánvirág Anyaotthon vezetője. – Ahogy az is lényeges számunkra, hogy a városon belül együttműködjünk azokkal a partnerekkel, akikkel hasonló területen dolgozunk és segítjük a rászoruló embereket. Régóta szoros a kapcsolatunk az Ökumenikus Segélyszervezettel és a biztos kezdet gyerekházzal is. Vannak közös programjaink, pályázataink. Például a Védőháló a családokért program is egy ilyen, ami a segélyszervezet több városban zajló programja. A kaposvári pillérben a Borostyánvirág Anyaotthon szakemberei is prevenciós órákat tartanak – tette hozzá. Mint megtudtuk, az anyaotthonban harmincnyolcan laknak jelenleg.