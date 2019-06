Fantasztikus világító felhő Somogy megye felett – videó

NLC OUTBREAK

NLC OUTBREAK – Extrém Éjszakai Világító Felhő ( NLC ) kitörés2019.06.21. A nyári napforduló napján / péntek este háromnegyed 10-kor különleges felhőket lehetett látni, melyek kékesfehér színben ragyogtak.Az NLC azaz angolul Noctilucent Cloud egy ritka felhőfajta, mely a mezozszférában képződik 85km magasan ( !!! ) . Mivel abban a magasságban igen kevés víz van, ezért legalább -120°C kell a létrejöttükhöz. Nagy magasságuk miatt akkor látszódnak amikor a nap bőven a horizont alatt van. Az összes többi szokványos felhőfajta ilyenkor már fekete sziluettként látszódik. Azonban az NLC-t még alulról süti a nap. Általában nyári időszakban június-júliusban lehet megfigyelni őket este 22 óra környékén, majd hajnali 3-4 óra között az északi horizonton alacsonyan. Magyarországon az NLC észlelések ritkák. Kb. 10-15 észlelés jut egy évre. Azonban a péntek esti NLC gyakorlatilag az extrém kategóriát is magasan verte. A szokásos északi irány helyett 21:45-kor NYUGATON ( !!! ) már nagyszerűen lehetett látni az egyébként félelmetes, apokaliptikus fényekben világító felhőzetet, miközben minden más más sötét sziluettként látszódott. Annyira extrém fényes volt a felhőzet, hogy képes volt árnyékot vetni.Az NLC-ket kategóriákba sorolják, melynek legmagasabb fokozata az V. kategória. Ám ez simán ahhoz képest megérdemelte volna a tízes fokozatot. Szinte bárkinek gyanússá válhatott, ha adott időben nyugat-északnyugat fele tekintett.Megjelenése, látványa annyira különleges volt, hogy lehet rá mondani, hogy Magyarországon ilyet egyszer egy életben lehet látni.Az Éjszakai Világító Felhők nagyon kényesek a naptevékenységre. Most mély naptevékenységi minimum van, emiatt valószínűsíthető, hogy az NLC-k is erősebbek. A nap UV sugárzása azonban felbontja a vízmolekulákat a mezoszférában és emiatt az NLC szétoszlik. Erősebb naptevékenység esetén egy-egy napfler UV sugárzása szinte teljesen megszűnteti ezeket a felhőket és emiatt a naptevékenységi maximum idején az észelések száma szinte a nullára csökken.A mozgóképes felvétel a Zselici Csillagparkban készült, ahol utána rögtön távcsöves bemutató kezdődött, így az odalátogató vendégek a hullócsillagok, bolygók, Tejút mellett egy rendkívüli NLC Kitörést is láthattak. :-)A megosztásokat előre is köszönöm! 🙂

