Fanyar meggyszüretet hozott a szeszélyes tavasz

Ingyenes meggykóstoltatási akció keretén belül népszerűsítik a meggyet, június 23. és 26. között 21 helyszínen, 19 vidéki városban. Mások mellett a Balaton déli partján is megkóstolhatják az arra járók a savanyú gyümölcsöt.

Előbb az aszály, majd a hirtelen jött sok eső húzta keresztül a meggytermelők számításait az idei tavasszal. A nyirkos és meleg idő kedvezett a betegségeknek, sok helyütt a monília tette tönkre a termést. Ettől nem kell tartania Tomka Anna, kaposszerdahelyi termelőnek, hiszen az ő gyümölcsösében egyelőre nincsenek ilyen gondok. – Sokkal inkább a fagy okozott kiesést tavasszal – mondta a termelő. Hozzátette: a termés hatvan százaléka odaveszett a repkedő mínuszok miatt. Éppen ezért csak közepes mennyiségre számít az idei meggyszüreten, ami már meg is kezdődött. Elkészültek az első meggylevek, lekvárok és kompótok. De Tomka Anna a nyers, friss zselici meggyet is kínálja vevőinek, akik szívesen viszik a vörös húsú csonthéjast.

Nem ez a vásárlók általános hozzáállása a meggyhez, ezért is indult gerillamarketing akció a fanyar csonthéjas népszerűségének helyreállítására. Egy tál hazai meggyel fogadták a járókelőket a balatonboglári Gömbkilátónál a Fruitmarketing Kft. koordinálásával két szövetkezet, más mellet a Balaton Ker-tész szövetkezet termelői. Három napon át öt tonna meggyet használnak fel a fogyasztók tudatosítására. Arra igyekeznek ugyanis felhívni a figyelmet, hogy a meggy egy fantasztikus gyümölcs, s érdemes ebből is a hazait választani.

– A termékmarketing akció legfontosabb feladata a tudatos és napi szintű zöldség- és gyümölcsfogyasztás népszerűsítése – közölte lapunkkal a Fruitmarketing Kft. közleményében. – A példás szakmaközi összefogás eredményeként kedd reggeltől csütörtök délutánig tíz balatoni, valamint kilenc Bács-Kiskun megyei településen kóstolhatják meg az idei termést az arra járók.

A meggykampány ennyiben nem merül ki, hiszen a Fruitmarketing Kft. felhívására meggyes éttermi napokat tartanak 14 somogyi étteremben. A fogyasztást önző akció keretében igyekeznek minél több étteremmel megismertetni a meggyben rejlő lehetőségeket. – A jól elkészített, minőségi meggyes ételek az egyszeri élvezeten túl inspirációt adhatnak a gyümölcs otthoni felhasználásával kapcsolatban is – ebben bíznak az akcióban résztvevő termelők, derül ki a közös közleményből.

A balatonvilágosi Lavender Terasz étterem séfe éppen a Meggyes éttermi napok felhívása miatt nyúlt a fanyar csonthéjashoz. – Azt tervezzük, hogy lesz egy sajtos ropogós meggyketchuppal – sorolta a különleges menüt Iván Zsófia, a Lavender Terasz üzletvezetője. – Készítünk egy hideg mandulalevest meggyel és roston libamáj meggy csatnival.

Iván Zsófia elmondta: minden környéken, vagy a Balatonnál beszerezhető gyümölcs és zöldség szerepel a szezonális étlapon. A meggy új belépőnek számít, de bíznak abban, hogy az újdonság frissítő erejével hat a hazai finomság.

Egészségesebb, mint gondolnánk

Azontúl, hogy változatosan elkészíthető és a közhiedelemmel ellentétben a lehetőségek túlmutatnak a pincés meggyen és a szörpön meglepően egészséges a meggy. Fanyar íze mellett sok pozitív élettani hatása van, s egyedülálló beltartalmi értékeinek köszönhetően ma már igazolt tény, hogy a meggy a legerősebb természetes vírusirtó. Ráadásul serkenti a szívműködést, tisztítja az ereket, segít az alvászavarok leküzdésében és javítja az emésztést is. De a sportolók számára is ajánlott, hiszen az izmok regenerálódásában is segít a finom meggy.