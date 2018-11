Fázni fogunk az esőben, esetleg havas esőben

Hétfőn erősen felhős, borongós időben, időszakos, gyenge csapadékra van kilátás.

A csapadék halmazállapota vegyesnek, változónak ígérkezik, előfordulhat hószállingózás, szitáló havas eső, eső is. A lehulló télies halmazállapotú csapadék is gyorsan elolvad. Keddre virradó hajnalban, délnyugat felől intenzívebb csapadékmező érkezése valószínű. Eleinte a nyugati határvidéken előfordulhat változó, télies halmazállapot is, de túlnyomórészt eső hullik.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

hétfő reggel +2,

hétfő délután +3,

kedd reggel +2 fok körül alakul.

Gyenge hideg fronthatás terheli szervezetünket. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. A szervezet görcskészsége hidegfront érkezésekor erősödik, emiatt az epe-, vese-, gyomor- és bélgörcsök száma a frontbetegeknél emelkedhet. Ugyancsak a görcskészséggel függ össze, hogy egyes esetekben a szülések korábban indulnak meg. A fokozottabb véralvadási hajlam miatt nagyobb az esélye trombózisnak. A vércukorszint alacsonyabbá válhat. (forrás: met.hu)

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

– Kedden nyugat, délnyugat felől kelet, északkelet felé terjeszkedő, mozgó mediterrán ciklon és kiterjedtebb csapadékmezeje okozhat az ország legnagyobb részén jelentősebb esőt. A nyugati határszélen, illetve az Északi-középhegységben előfordulhat átmeneti havas eső, hóesés is. Élénk keleties szél fúj.

– Szerdán, csütörtökön borongós, szürke idő a legvalószínűbb. Enyhülésre van kilátás. Időszakos esők is előfordulnak elszórtan az országban.

– Pénteken előreláthatólag vékonyodik, itt-ott, a déli országrészben fel is szakadozik a felhőzet. Számottevő eső nem valószínű. Tovább enyhül az idő. (forrás: eumet.hu)