Fedél nélkül maradtak: téli ruhákat kaptak, hogy védekezzenek a mínuszokkal szemben

Néhány napja már keményen kopognak a mínuszok, a fedél nélküliek számára ez az időszak a legkritikusabb. Ezért is döntött úgy a Kaposvári Lions Klub, hogy adományaikkal a hajléktalanokat segítő Nyitott Kapu Gondozási Központot támogatja.

A társalgóban gyülekeztek csütörtökön délelőtt a Nyitott Kapu Gondozási Központ ellátottai. Türelmesen vártak az asztaloknál ülve, amíg a Lions Klub jótékony adományozói a zsákokat elrendezték a terem elejében. Fekete zsákok tömve, az asztalon dobozok, amelyekből kikandikáltak a meleget adó ruhadarabok. Krista Ágnes, a jótékonysági szervezet elnöke rövid köszöntője után és Nagy Bernadett Beáta intézményvezető kedves noszogatása mellett a fedél nélküli gondozottak – kicsit megilletődötten ugyan, de – a csomagokhoz csoszogtak. – Ez a kabát nagy rám – mondta egy negyvenes évei végén járó férfi az intézményvezetőnek, amint felpróbált egy vastag, téli dzsekit. Persze nem csak ebből volt több az adományok között, de pulóverek és garbók is szép számmal előkerültek a zsákok mélyéről idővel.

– Nekem is kellene új ruha – mondta egy ötvenes férfi, aki igyekezett jó rálátást nyerni, milyen lehetőségek vannak a csomagokat bontogatva. – Most még nem megyek be, nem akarom, hogy a gyerekeim így lássanak – tette hozzá szomorúan, majd szótlanul eltűnt a férfiaknak fenntartott helyiségben.

Lassan kisebb csoportosulás alakult ki a ruhaneműk körül, a feszültebb kezdet után végül lelkesen válogattak a téli öltözékek között. – Nagyon örültünk a hírnek, hogy az intézményünket támogatja a Kaposvári Lions Klub – mondta kérdésünkre Nagy Bernadett Beáta. – Téli időszakban jobban kellenek az ilyen adományok. Van, aki úgy jön be, hogy csak az az egy ruhája van, amit éppen visel magán.

De, ha ne adj Isten valaki kórházba kerül, akkor sem hagyják magára a hajlék híján a gondozási központba bejáró embereket. Ilyenkor kimossák a központban a ruhákat és frisseket visznek nekik.

Oda megy a segítség, ahol a szükség

Rengeteg ruha gyűlt össze, amelyhez hozzájárult a kaposvári nagypiac is, ahol egy nap alatt több zsák meleg holmit gyűjtöttek. Rajtuk kívül magánemberek is segítettek. A Kaposvári Lions Klub hetven pár zoknit vásárolt, meleg holmikat: sapkákat, sálakat, cipőket. Éppen annyit, hogy mind a 120 gondozottnak jusson az adományból.

A Kaposvári Lions Klubot a legtöbben a gyerekek számára biztosított szemüveg adományról ismerik. A jótékony szervezet azonban ennél jóval többet kíván tenni a rászoruló emberekért. – Most már a szemüveg akciónkat kiterjesztettük, így a szlogenünk az lett: minden gyerek lásson jól. Van egy özvegy ember, aki fiatalon magára maradt három gyerekkel, neki is segítünk. S azért ide jöttünk most, mert itt még nem voltunk. Elhatároztuk, hogy havonta más területen segítünk, ahol korábban nem jártunk még.