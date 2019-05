Fehér József szenvedélye a faragás

Balatonújlakon vett először kezébe fafaragó kést, de Fehér József Buzsákon ismerte meg a mesterfogásokat egy méhészkedős kitérő kapcsán.

Emut is tartottunk otthon, s egyszer valamelyik megszökött hazulról. Egyik ismerősöm hívta fel a figyelmemet a határban kószáló állatra. Miután egy bálazsinórral hazafelé vezettem, az ismerősök csodálkozva kérdezték: hát már az emut is járatni kell… – mesélte mosolyogva Fehér József fafaragó buzsáki otthonában. Elmondta, hogy az állatok és a természet szeretetét gyermekkorában szívta magába, ugyanis édesapja gazdasági cseléd, édesanyja szakács volt a Sári-pusztai Hunyady-grófságban.

A hatalmas parkban madarak és vadak között nőtt fel, ami a későbbi vadászszenvedélyére is magyarázatot ad. Gyakran járt át a nagybátyjához is Balatonújlakra, aki ezermester lévén kiválóan bánt a fával is. Ott vett először kést is a kezébe és kezdett faragcsálni.

Nagy hatással voltak rá a táskai évek is, ahol a hagyományok megismerése mellett már a faragással is komolyabban megpróbálkozott: egy rokkára vésett tulipános mintát.Az igazi szenvedélyhez azonban Buzsákon Gyanis László fafaragó képzőművésszel való ismeretsége vezetett.

– Egy hadirokkant barátom által szerettem meg a méhészetet, majd mentem el segíteni az ugyancsak méhészkedő művészhez. Ő tanított meg a mesterfogásokra – avatott be Fehér József, majd arról beszélt, hogy bár hivatásos képzőművész sohasem lett belőle, de munkáit a megyehatáron túl is ismerik. – Nem egy önálló kiállításom volt, és bár maholnap kilencvenéves leszek, a téli időszakban még gyakran veszek kést a kezembe – árulta el. Az aktív éveiben ő is a mezőgazdaságban dolgozott, majd nyugdíjazásáig üdülői gondnok volt. Mindeközben majd három évtizedig vadászott, és még ma is űzi az örök szenvedélyét, a horgászatot. Otthona állatokkal van teli, közben méhészkedik és nem mellesleg énekel a buzsáki kórusban is. Szerencsére némi vérnyomásgondoktól eltekintve kiváló egészségnek örvend…