Fejlesztés okosítja meg a siófokiak közvilágítását

A napokban elfogadták Siófok klímastratégiáját a város képviselőtestületének ülésén.

Ezt ne hagyja ki! Ünnepi menüsor a magyar konyha szerelmeseinek

A képviselők az idei utolsó ülésükön értékelték az elmúlt időszak rendezvényeit és elfogadták a jövő évi program naptárat, amiben újszerű rendezvények is helyet kaptak. Erről számolt be pénteki sajtótájékoztatóján Szajcz Adrián Fidesz-frakcióvezető.

A képviselő a klímastratégia kapcsán azt mondta, hogy már annak elfogadása előtt is több intézkedést tettek és számos városi beruházás során is kiemelt figyelmet fordítottak az energiahatékonyságra, a megújuló energiák használatára és a biológiai sokszínűség megőrzésére. Példakánt említette az önkormányzat anyagi támogatásával elindított társasházfelújítási programot, amely energiahatékonysági felújításokra évente 100 millió forintot biztosít saját büdzséből.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– A környezettudatosság vezérelt bennünket abban is, hogy a közvilágításban napelemes lámpákat telepítettünk a városban több helyen is, gyalogos közök vagy közösségi terek megvilágítására – mondta Szajcz Adrián, aki a közvilágítási rendszer felújítása kapcsán arról is beszélt, hogy wifin keresztül vezérelhető, úgynevezett okos közvilágítással bővítik a siófoki hálózatot. A városban tovább szeretnék bővíteni az elektromos töltőállomásokat.

A képviselő beszámolójából az is kiderült, hogy a turisztikai egyesület összeállította a 2019-es rendezvénynaptárat, ami jelenleg 180 különböző programot sorol fel. A következő évre tervezett rendezvények között igyekeznek majd kiemelten kezelni a gasztronómiai témájúakat.

Azt is hallhattuk, hogy jövőre a siófoki rendezvények sora két új elemmel bővül: lesz egy strandszezon nyitó és csülökfesztivállal is készülnek a nyári főszezonon túli időszakban.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS