Fekete István novelláját is választhatták az érettségizők

Fekete István, Arany János és Tóth Árpád egy-egy műve is szerepelt az idei középszintű magyar érettségin. A diákoknak négy órájuk volt arra, hogy végezzenek a feladatokkal. Az általunk megkérdezettek többsége a göllei születésű író novellájának elemzését választotta.

Hosszú sor alakult ki több iskola előtt is hétfő reggel fél kilenc előtt. A diákokat szigorúan egyesével engedték be az intézményekbe. Szinte minden iskola előtt állt legalább egy rendőr, akinek az volt a feladata, hogy megakadályozza a csoportosulást. A Táncsics-gimnáziumban például több bejáraton engedték be a fiatalokat azért, hogy ne legyen torlódás. A végzősöknek szájmaszkot és gumikesztyűt is osztottak a pedagógusok, az ajtóknál pedig fertőtlenítőszert helyeztek ki. A tapasztalatok szerint a diákok nagyon fegyelmezettek és megértőek voltak.

A kaposvári református gimnáziumban is minden előírást betartottak a pedagógusok és a diákok is egyaránt. Az idei szabályok szerint egy osztályteremben legfeljebb csak tíz tanuló lehetett, ezért több termet is előkészítettek az idei érettségihez. A végzősök izgatottan várták a megmérettetést, a legtöbben csokoládét és elegendő folyadékot is bekészítettek a négy órás vizsgához. Horváth Szabina és De Paoli Valerio is sokat készült a magyar érettségire. Mindketten a novella elemzést választották, ráadásul Szabinának a megérzése is bejött, hiszen Fekete István is szerepelt az idei feladatok között. A somogyi író Tolvaj című novellájáról is írhattak a diákok.

A végzősöknek összesen négy órájuk volt arra, hogy végezzenek a feladatokkal. Az érettségi első részére kilencven percet kaptak. Ez a feladatlap egy hatvan perces szövegértési és egy harminc perces szövegalkotási feladatból állt. A második részre pedig százötven percük volt a diákoknak. Többen idő előtt befejezték a vizsgát és nem sokkal dél előtt már el is hagyták az iskola épületét. Sokan megkönnyebbülten és vidáman léptek ki az iskola kapuján. A diákok szerint: az idei feladatsor, az elmúlt évekhez hasonlítva, sokkal könnyebb volt, így mindenki jó eredményre számít. Somogy megyében idén csaknem kétezer végzős érettségizik. A legtöbben, összesen csaknem hétszázan, a Kaposvári Szakképzési Centrumhoz tartozó intézményekben adnak számot tudásukról.