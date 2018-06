Felbőgtek a motorfűrészek, dőltek a fák Ropolyban

Motorfűrésztől volt hangos szombaton a ropolyi erdő. Tizenhat csapat versengett a Stihl regionális fakitermelő versenyén. Fadöntésben, darabolásban, gallyazásban, hasításban és motorfűrész-összeszerelésben is összemérték tudásukat a résztvevők.

– A talaj egy kicsit sáros, a fa az cserfa, nem könnyű vele bánni. Sok múlik azon, mennyire tekeredett a rönk – mondta Árbogás József. A kaposvári tűzoltó hozzátette: a versenyt jó gyakorlásnak tartja, de bíznak a jó eredményben.

– 2000-ben alapította meg a család a vállalkozást, azóta foglalkozom fakitermeléssel – mondta a kiskunlacházi Bakó András. – Minden évben indulunk, célunk, hogy az idén is bejussunk az országos döntőbe. Sok múlik a fán, a göcsörtös ugyanis nem jó, ráadásul csúszik a talaj az eső miatt. Stabilabb állás kell, jobban oda kell figyelni.

A csapattagok között a világbajnoki negyedik helyezett Juhász István is feltűnt, aki 1987-ben kezdett el a pilisi erdőnél fakitermelőként dolgozni. – Tizennégy éve versenyzem, mi egy nagy család vagyunk: összejövünk, barátságok kötődnek, beszélgetünk a szakmáról – tette hozzá Juhász István.

– Az idén új versenyszám jelent meg, ez pedig a fadöntés – mondta Ihárosi Péter. A Sefag Zrt. sajtószóvivője elmondta: tizenhat csapatnak darabolásban, gallyazásban, hasításban és motorfűrész-összeszerelésben is bizonyítunk kellett. A szakmai zsúri a vágás pontosságát is nézte, de számított az idő is, melyik feladatot, milyen gyorsan tudták teljesíteni.

Az indulók között a katasztrófavédők is három csapattal vettek részt a regionális versenyen, Tatabányáról is érkeztek favágók.

– Az indulók között szinte mindenki hivatásos favágó, fakitermelő – tette hozzá Ihárosi Péter. – A verseny a balesetmentes, biztonságos munkavégzésre hívja fel a figyelmet. Kevesen tudják, hogy a földfelszíni munkák közül ez a legveszélyesebb. Nincs felettük tető, mindig vizes, nedves a környezet és óriási erők mozognak. Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a biztonsági szabályok betartásával minimalizálható a kockázat, balesetmentesen végezhető ez a munka.

A szeptemberben rendezendő országos versenyre az első hat csapat jutott be. A dobogósok pedig pénzjutalmat is kaptak.