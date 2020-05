Felbolydult a legénység, Fonyód a kompját siratja

A BAHART legutóbbi rendhagyó közgyűlésén elfogadták a napirendi pontokat a tulajdonosok, de nem értettek mindennel teljes mértékben egyet. Hidvégi József, Fonyód polgármestere a végszavazásánál tartózkodott. – Az átszervezést jónak tartom, már több éve azt mondtam, hogy a vitorlás ágazatot el kell adni és abból a tömegközlekedést fejleszteni. A kikötő bezárásával és a járatok megszüntetésével azonban nem értek egyet, ahogy azzal sem, hogy elvetették a Fonyód-Badacsony komp indítását – fogalmazott a városvezető.

Hidvégi József szerint a gyorshajójárattal ki lehetett volna váltani a gazdaságtalan útvonalakat. Ami ugyan költséges, de a megszüntetésnél minden jobb, az ugyanis egy visszafejlődésként értelmezhető. Utóbbival kapcsolatban aláhúzta, szerinte lett volna annyira gazdaságos a Fonyód-Badacsony, mint a Tihany-Szántód komp. Holovits Huba, balatonföldvári polgármester szakmai szempontból elfogadhatónak tartotta a hatékonyabb működés, s a fejlesztések szempontjából a tervezett elképzeléseket, ugyanakkor a helyi érdekeket képviselő önkormányzatok számára több mozgásteret biztosított volna. – Tartózkodással szavaztam – mondta Holovits Huba. – Földvár elemi érdeke a kikötő és környezetének mielőbbi fejlesztése, valamint az, hogy a város első számú turisztikai attrakciója, azaz a kikötő mindenki számára elérhető maradjon. Ezért vásárolt területeket a város a kikötő közelében, hogy a fejlesztések során partnerként működhessen együtt.

A kisebb tulajdonrésszel rendelkező Balatonmáriafürdő vezetője sem szavazta meg az átszervezést. – Ez a Balaton emblematikus cége – fogalmazott Galácz György. – Az állam egy profitot termelő céget vett át, lehet, hogy jobb lett volna meghagyni tradicionális cégnek, és a fejlesztéseket több lépcsőben végrehajtani.

A tó körüli polgármestereket tömörítő Balatoni Szövetség levélben foglalta össze aggályait az átszervezéssel kapcsolatban, amelyet meg is küldtek a többségi tulajdonos Magyar Turisztikai Ügynökségnek. Amelyben az áll, hogy a balatoni önkormányzatok számára kiemelten fontos feladat, hogy a hajózási társaság egyben maradjon annak vagyonával, tevékenységével, működési struktúrájával, a meglévő személykikötő és vitorláskikötő-hálózat a cég része legyen a jövőben is. Ugyanis úgy vélik, ez biztosítja a Balatonon való közlekedést, amely a turizmus esetén kiemelten fontos. Lombár Gábor, balatonfenyvesi polgármester és a Balatoni Szövetség elnöke lapunknak azt mondta: a levélben írtakhoz tartja magát. Hozzátette: észrevételeik nyitott fülekre találtak, mivel csütörtökön egyeztet a településvezető a Magyar Turisztikai Ügynökséggel a levélben foglaltakról.

BAHART-saga – jegyzet

Szeretem a barátaimat, de az igazságot még jobban! Ez jutott eszembe, amikor a helyi és országos politika viharába került BAHART-átalakítás hullámait igyekeztem néhány éjszakát is igénybe véve egyfajta jövőszempontú mederbe terelni. A helyzet persze nem egyszerű, ám az egyértelműen látszik, hogy a mostani „akaratok” nem minden esetben mutatnak a biztos jövő megmutatása felé.

Balatoni emberként megértem a polgármestereket: a 174. idényét kezdő BAHART-ra szükség van! Ám a lelkük mélyén a tulajdonos települések vezetői is tudják, ha nem fejlesztik időben a társaságot, akkor – minden nagyszerű, sikeres szakmai menedzsment ellenére – egyszer csak elkopik minden, ha úgy tetszik: lyukas lesz a teknő! Ezt a tényt ismeri fel a most elkészített és vitatott reorganizációs terv is, s kínál egyfajta megoldást. Összegyűjtöttem számos előkészítő anyagot, szakmai elképzelést, igyekeztem értékelni a nemzetközi példákat, s változásmenedzsmentet oktató emberként is arra jutottam: a reorganizáció mellett legkésőbb az elkövetkező 3–7 évben a cég versenyképessé tétele érdekében 16–23 milliárd forintos átfogó fejlesztésre van szükség.

Még ha jó magyarhoz illőn egy kicsit „alkudunk” is belőle, ez akkor is rengeteg pénz! S marad a kérdés: ki fizeti a révészt? Ki „váltja ki” ezt a csomagot? A társaság még egy komolyabb pályázati önerőt sem képes előteremteni, mert nincs, és nem is lehet ehhez elég bevétele. A parti önkormányzatok sem képesek – legalábbis tudtommal – erre. S ezek az önkormányzatok vagy azok egy része politikai hangulatkeltésre sem vágyik. Már pedig most ez van! Ezt tükrözik a spin doktorok közreműködésére utaló nyilatkozatok, tudáshiányból vagy rosszindulatból fakadó híresztelések.

A téma médiaélete is tanulságos. A volt BAHART-vezér belekormányozta magát a „dobott pasi” esetébe, aki – annak ellenére, hogy pontosan ismeri, mégis – keményen kritizálja az esküvő előtt az arát, a volt barátnőjét, aki máshoz megy férjhez a hozománnyal együtt! Ebből pedig csak az következhet, hogy savanyú a szőlő!

Szóval nem egyszerű a helyzet, de hajózni kell! Bár úgy tetszik, a nagy átalakításhoz egyelőre mindenki csak kormánykereket szorongat a kezében, evezőt csak egyetlen szereplő hozott! S most vele van a baj!?