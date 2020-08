Felejthetetlen vadászélmény a Zselicben

Levi álma valóra vált a Bőszénfai Szarvasfarm és munkatársaink jóvoltából. Elmondása szerint száznál is több állatot látott a kívánság szarvaslesen.

Bőszénfa Nem mindennapi élményben volt része Zóka Levinek, aki a Somogyi Hírlap gyereknapi kívánság felhívására jelentkezve vadászkalandot kért tőlünk.

A bőszénfai szarvasfarm jóvoltából nem csak a magaslesről figyelhette az állatokat a kisfiú. Édesanyjával, testvérével és vadász múlttal rendelkező nagypapájával érkezett Levi Bőszénfára. Az ifjú vadászpalánta kissé félősen nyújtott kezet Nagy Jánosnak, a létesítmény vezetőjének, majd amikor elindultunk a szarvasok felé, már felbátorodva mesélt korábbi élményeiről. Megtudtuk tőle, hogy nagyon szereti az állatokat, mégis a szarvastehén Rozi etetésébe először nem kapcsolódott be. – Köszönöm én inkább nem – húzta vissza kezét Levi, amikor arra biztatta a szarvasfarm munkatársa, hogy adjon enni az állatnak. Kis idő múltán a szarvasok már úgy követték a kisfiút, mintha mindig köztük járt volna. Eközben Zókáné Klinlger Emesétől megtudtuk, nem is volt kérdés, hogy jelentkeznek a felhívásra. – Láttuk az újságban és volt néhány javaslat is, ami inspirációt adott – mondta az édesanya.

Levi néhány szarvas etetése után már nem volt megszeppenve és azt is elmondta, hogy nem lepődött meg a szarvasok méretén, habár még ilyen közelről sosem látott ilyen állatot. Megtanulhatta azt is, hogy mi alapján lehet megkülönböztetni a gímszarvast és dámot, sőt utóbbiból is volt egy példány, amit meg lehetett simogatni.

Levi agytörzsi daganattal küzd, s édesanyjától megtudtuk, a betegséget tavaly januárban diagnosztizálták nála. Mivel létfontosságú idegeket kezdett nyomni februárban és júniusban is műtéten esett át. A második beavatkozás után egy hétig lélegeztetőgépen volt, majd mintegy három hónapig tolókocsival tudott csak közlekedni.

Édesanyja elmondása szerint, Levi egy igazi kis hős. Hisz ahhoz képest, hogy egy évvel ezelőtt ilyenkor még tolószékben ült most már magaslesről figyelte az erdő állatait nagypapájával és Nagy Jánossal együtt. Szarvast, muflont és vaddisznót is látott, több mint száz állat bukkant fel a magaslesek előtt.

A bőszénfai kirándulás hatalmas élmény volt a kisfiúnak, aki estébe nyúlóan gyönyörködött a zselici szarvasok szépségében.