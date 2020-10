Félelem szüli most a kiközösített diákot az iskolai közösségben

„Túlingerelt” szülők, kiközösített gyerekek, növekvő indulatok – a koronavírus második hulláma alaposan megterheli az idegrendszerünket és a lelki életünket még akkor is, ha nem vagyunk betegek. A pszichológus szerint a társadalom végérvényesen két táborra szakadt a járvány miatt.

Rosszul esett egy Kaposvár környéki kistelepülésen élő fiatalasszonynak, hogy amikor külföldről hazatért és letöltötte a karantén­időszakát, sok ismerőse nem fogadta tárt karokkal, és még hetekkel később is elkerülték a társaságát. Erről levélben számolt be szerkesztőségünknek azt kérve, hogy lakóhelyét ne hozzuk nyilvánosságra. Azzal együtt zavarta a kiközösítés, hogy a tágabb ismeretségi körében látott jó példát, összefogást és segítségnyújtást is ilyen esetben.

A mostani rendkívüli helyzet azonban leginkább a diákokat terheli meg, mert sok gyerek nehezen viseli azt, amit át kell élnie. – A kiközösítés valós veszély, mert ha egy diák megbetegszik és otthon marad, arra már hajlamosak rásütni a társai azt a bélyeget, hogy koronavírusos – mondta Mátraházi Tibor kaposvári iskolapszichológus. – A félelem már a gyerekek szintjét is elérte, emiatt nő bennük az indulat. Közben a pedagógusok azzal vannak elfoglalva, hogy igyekeznek megfelelni minden új előírásnak. A szülőknél viszont azt látom, hogy sokan már nem veszik komolyan a veszélyt. Túl sok inger éri a szülőket, talán emiatt nem fogják fel a védekezés fontosságát közülük egyesek.

Sok új jelenség tört felszínre a társadalom szintjén a járvány mostani szakaszában, foglalta össze kérésünkre Kitanics Márk klinikai és mentálhigiénés szakpszichológus, igazságügyi szakértő. – Iszonyatos feszültség van a járvány miatt az emberekben, főként azért, mert egymásnak ellentmondó információk is napvilágot látnak – állította a pszichológus. – Nagy szükség van ezért a kormány intézkedéseire, amelyekkel a hamis híreket megpróbálják kiszűrni. Azonban nagyon sok vírustagadó így is információkat oszt meg a közösségi oldalakon. Az emberekben nagy a bizonytalanság, hogy is kezeljék ezt a helyzetet.

A bizonytalanság pedig feszültséget szül, és ennek eredménye, hogy egymással szembekerülnek néhányan, például azon vitatkozva, hogy viseljenek-e maszkot vagy ne. – Két tábort lehet megfigyelni, vannak a vírustagadók és az abszolút hívők – elemezte Kitanics Márk. – Köztük húzódik az a határvonal, ami már családokon belül is képes megjelenni, ahogyan korábban akár a politikai nézetkülönbségek. Kérdésként merülhet fel, hogy milyen hatással van ez a feszültség a kriminalitásra, az utazási szokásainkra, és a szabadságigényekre. Vannak, akik azt mondják, hogy a maszkviseléssel a szabadságjogukba avatkoznak bele, holott én azt gondolom, hogy ez megfelelő elvárás a társadalom részéről.

Az egzisztenciális problémák szintén feszültséget eredményezhetnek, ha valakinek megszűnt az állása a vírus okozta gazdasági krízis miatt, fűzte tovább a gondolatmenetet a pszichológus.

Úgy véli, hogy a felnőttek világában azokat a betegeket, akik már megkapták a koronavírust, nem stigmatizálják, inkább próbálják támogatni őket. Ebben az segít, hogy sok celeb is átesett a fertőzésen, és ők is megosztják az élményeiket. Ezekben a történetekben gyakran azok is, akik korábban vírustagadók voltak, már azt az üzenetet közvetítik, hogy itt van a vírus, és valódi problémát okoz.

Társadalmi szinten nemigen lehet megoldás erre a helyzetre, csak úgy, ha a kormány is beavatkozik, állítja Kitanics Márk. Szerinte a végső megoldást a vakcina megjelenése jelenti, mert akkor megszűnik majd a mostani bizonytalanság, és ez előreláthatóan megszünteti a most még sok helyen érezhető feszültséget is.