Felépítették a saját iskolájukat Minecraft-ban az atádi gimisek

Minecraft-kockákból építették fel iskolájukat az Ady Endre Gimnázium tanulói. Nagy Márk végzős diákhoz öt társa is csatlakozott, hogy megépítsék a virtuális intézményt, egyikük például bérelt egy szervert, ahol már mind együtt tudtak, tudnak dolgozni.

Nagy Márk 4-5 éve játszik a Minecrafttal. A virtuális ballagás adta az ötletet, hogy saját iskoláját is felépítse. – Az Ady Endre Gimnázium oldaláról elérhető digitális iskolatúrát vettem alapul – mondta el az informatika szakos, végzős tanuló –, és amikor ismerőseimnek is megmutattam, hogy min dolgozom, ők is csatlakoztak hozzám. Korábban olvastam, hogy japán fiatalok hasonló építkezést már megvalósítottak a szoftverrel a koronavírus-járvány miatt.

– Nagyon örültünk a diákjaink kreatív alkotásának, hiszen olyan tudásra tettek szert így a szabadidejükben, amellyel bebizonyították, hogy akár virtuális iskolát is képesek létrehozni – mondta el Cseh Tamás, az oktatási intézmény igazgatója.

A nagyatádi diákok már jó néhány termet berendeztek és sok részletet megépítettek – mint például az Ady-szobor, a ballagási kapu, a büfé, vagy az aulában felállított pingpongasztal –, de minden kocka még nem került a helyére, még dolgoznak a részleteken.

Sokan a világ legnépszerűbb számítógépes játékának tartják a Minecraftot. A játékosok egy blokkokból álló, háromdimenziós világot fedezhetnek fel, felhasználhatják annak a nyersanyagait, építményeket hozhatnak létre. 2019 végére 180 millió példányt adtak el a videójátékból valamennyi platformon, havonta pedig 112 millió aktív játékossal rendelkezik.