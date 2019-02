Felére csökkent a lakossági közműtartozás

Kevesebb mint felére csökkentek a lakossági közműtartozások az elmúlt hat évben, közölte a kormány, a rezsicsökkentésnek tulajdonítva mindezt. Utánajártunk a somogyi adatoknak.

A megyeszékhely donneri városrészében lakó György lakásában tavaly korlátozták a vízfogyasztást a tartozása miatt. Azonban viszonylag gyorsan rendezte a hátralékot, mert néhány hónapig segédmunkásként helyezkedett el a színház felújításának építkezésén. A 60 éve körüli férfi inkább az élelmiszeren igyekszik spórolni, mint a közműveken.

A KAVÍZ Kft-nél a lakossági víziközmű-szolgáltatás tavaly év végi hátralékállománya 65 millió forint volt. Az elmúlt két év alatt mintegy 16 százalékos csökkenést tapasztalhattak, ami komoly előrelépés a korábbi évek növekvő tendenciájához képest.

A kaposvári vízműveknél részletfizetésre van lehetőség, tavaly 260 ügyfél élt ezzel. Ennek feltétele a részletek határidőre történő megfizetése és az aktuális új számlák megfizetése. Egy év alatt 12 millió forint többletköltséget jelentettek a fogyasztóknak a határidőre ki nem fizetett számlák, eljárási díjak, késedelmi kamatok. Genczler István, a KAVÍZ Kft. ügyvezetője ezért javasolja, hogy átmeneti fizetési nehézség esetén a fogyasztók keressék fel az ügyfélszolgálatot, ahol részletfizetést kérhetnek.

A Kaposvári Vagyonkezelő Zrt-nél a lakossági távhő-szolgáltatás tavaly év végi hátralékállománya 125 millió forint volt. Az elmúlt négy év alatt mintegy 35 százalékos csökkenést rögzíthettek. Fizetési késedelem esetén először fizetési emlékeztető, majd fizetési felszólító levelet küldenek. Ezután személyesen keresésik fel az adóst.

– A megfelelően kidolgozott részletfizetési konstrukciók eredményeként több, magas összegű tartozás térült meg – mondta Vida Zotmund Alpár vezérigazgató. – Ez társaságunk részére előnyös, mert így az adósok a tárgyhavi számláikat is fizetik, tehát a kintlévőségünk nem növekedik tovább. Tavaly 133 ügyfelünk élt a részletfizetési lehetőséggel.

2018-as év végén összesen 2,4 milliárd forinttal csökkent a lakossági ügyfélkörük tartozása, közölte érdeklődésünkre a Nemzeti Közművek. Somogyban is jelentősen olvadt a hátralék. Szerintük a csökkenésben az NKM hatékonyabb kintlévőségkezelési eszközei játszottak szerepet, de hatással volt a kormány által a tavalyi évben nyújtott téli rezsicsökkentés is. Az NKM-nél a második felszólító levél már tartalmazza a szolgáltatás kikapcsolásának lehetséges időpontjait is. A nem fizető fogyasztóknál a jogszabályok által megengedett türelmi idő után történik a szolgáltatás kikapcsolása, vagy a szerződés felmondása.

Az áramszolgáltatásba tartozó ügyfeleik körében 2012 és 2018 között az E.ON-nál a határidőn túli követelések száma 49,8 százalékkal csökkent, benne Somogyban is.

– A levélben, telefonon, esetleg személyesen történt felkeresés nagyon sok esetben megoldáshoz vezet – jelölte meg a csökkenés okait Varga Ivett, sajtószóvivő. – Nőtt a felszerelt, előre fizetős mérők száma is a megyében. Ez éppen a kevésbé jól fizetőknek kínál alternatívát és csökkenti a kikapcsolások számát. Sokan rendezik tartozásukat közvetlenül a kikapcsolást megelőzően az utolsó pillanatban. Az utolsó napokban fizetők aránya nőtt a bevezetett telefonos megkeresések hatására.

Az áramszolgáltató a 63 napon túl nem fizető ügyfeleket kapcsolhatja ki.