Félezer lépcsőfokot három perc alatt fut a toronyfutó

Párosban és egyéniben első helyen végzett Ifjabb Bodó László a IV. Misina Tűzoltó toronyfutó versenyen. Idén sikerült 3 perc egy másodperces eredménnyel megdönteni Molnár Máté 2016-os rekordját.

Épphogy hazajött a TFA legerősebb tűzoltók versenyéről Ifjabb Bodó László. Nyolc ország huszonhárom csapata közül a magyarok a harmadik helyen végeztek, a kaposvári önkéntes tűzoltó korcsoportjában egyéniben pedig a hatodik helyezést hozta el Ausztriából.

– Négy állomáson kellett helyt állnunk, volt lépcsőfutás, nyolcvan kilós bábu cipelése és magas palánkon átjutás is – mondta el Ifjabb Bodó László. Nem sokat pihent, május 31–én már Pécsen a IV. Misina Tűzoltó toronyfutó versenyen vett részt Kiss János nagyatádi tűzoltó barátjával. Idén 46 fő egyéniben, 14 fő párosban, 49-en pedig civil kategóriában vágtak neki 438 lépcsőfok megtételének.

– A kezdetek óta, negyedszerre vettem részt a toronyfutáson. Harminc kilós tűzoltó ruhában 75 méter magas toronyba kellett felfutni 25 emeleten át. Először hat tized másodperccel maradtam le az elsőtől, most pedig a 3 perc egy másodperces eredménnyel sikerült megdöntenem Molnár Máté 2016–os rekordját – mondta el Ifjabb Bodó László. Egyéniben, korcsoportban és abszolút kategóriában is a dobogó legfelső fokára állhatott fel. Nagyatádi tűzoltó barátjában Kiss Jánossal párosban is elhozták az első helyezést.

– Tizedik éve versenyzek, a lépcsőfutást is edzésként fogom fel. Volt idén egy mélypontom, hogy abbahagyom, de a barátok biztatására ezt nem tettem meg. Nagy motiváló tényező, hogy ezeken a megmérettetéseken találkozom az ország másik felében élő tűzoltó barátaimmal – jegyezte meg Ifjabb Bodó László.

Dübörög a versenyszezon

A kaposvári önkéntes tűzoltó gépészmérnök és egy tűzvédelmi szakmérnök diplomával rendelkezik. A mindennapokban mérnökként dolgozik egy kaposvári vállalatnál. A napokban a Dunán keresi a Kötél Egyesülettel a hajóbalesetben elhunytakat. Június 7–én, pénteken egy újabb hazai versenyen indul, majd a magyar csapattal egy edzőtáborban vesz részt. Június végén pedig a magyar bajnokságon, majd egy cseh megmérettetésen szeretne helyt állni.