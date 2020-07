Félezren kezdik meg tanulmányaikat a Kaposvári Egyetemen

Mintegy félezren felvételiztek sikerrel a Kaposvári Egyetemre.

A legmagasabb ponthatárok ezúttal is a gazdasági képzésekben jelentkeztek, de nehéz volt bekerülni a színművész, valamint a látványtervező szakokra is, ahol 400 pontot kellett elérniük a felvételizőknek. Már az áprilisi jelentkezési adatok is azt mutatták, hogy a Kaposvári Egyetem idei felvételi adatai az országos trendekhez hasonlóan alakulnak. Mint ismert, 19 éve nem volt ennyire alacsony a felsőoktatásba jelentkezők száma.

Jó hír ugyanakkor, hogy – az országosan tendencián túl – a Kaposvári Egyetem képzései iránt egyáltalán nem csökkent az érdeklődés. A Kaposvári Egyetemre összesen 1783-an jelentkeztek, átlagosan mintegy harminc százalékkal kevesebben, mint egy évvel ezelőtt. Közülük a rendes felvételi eljárásban 491 – en nyertek felvételt az oktatási intézménybe. Az Agrár-és Környezettudományi Karon 115-en, a Gazdaságtudományi Karon 94-en, a Pedagógiai Karon 191-en, míg a Rippl-Rónai Művészeti Karon 91-en kezdhetik meg tanulmányaikat. Ahogy minden évben, idén is hatalmas volt az érdeklődés a színművészképzés iránt, amelyre 419-en jelentkeztek.

A magasnak számító 400 pontos ponthatárt és a háromfordulós rostát végül 18 fiatalnak sikerült teljesítenie. A legnépszerűbb szakok agrár területen között továbbra is a lótenyésztő, lovassport szervező agrármérnöki szak, gazdaságtudományi területen a kereskedelem és marketing alapszak, pedagógusképzési területen pedig a gyógypedagógia. A legmagasabb ponthatárok ezúttal is elsősorban a gazdasági képzésekben jelentkeztek. A Gazdaságtudományi Kar levelező tagozatos, államilag finanszírozott kereskedelem és marketing szakára 402 ponttal lehetett bekerülni. 400 pont volt a ponthatár a pénzügy és számvitel, valamint a Rippl-Rónai Művészeti Kar látványtervező szakára is. A pótfelvételi hamarosan indul a somogyi campuson, idén az agrár, a gazdaságtudományi, valamint a pedagógiai képzési területeken lehetőség nyílik államilag finanszírozott alapszakokra jelentkezni.