Felforrt a vizük a szupergyors internet szerelésétől

Furcsa időzítésben, a tél eddig leghavasabb somogyi napján szüneteltette az áramszolgáltatást az E.ON Hungária Zrt. Ladon szerdán és csütörtökön. Az áramszünet ugyan tervezett volt, mégis problémát okozott a dél-somogyi falu néhány háztartásában.

Komoly nehézségekről számolt be több ladi olvasónk is amiatt, hogy az E.ON egész napos áramszünetet tartott a település egyik részén szerdán, a másikon csütörtökön. Hiába tudtak róla az időjárás pont ekkor mutatta az idén talán legzordabb arcát, hiszen szerdán komoly fagyokkal indult a nap, a csütörtök pedig havazással kezdődött. Olvasóink arról panaszkodtak, hogy fűtés-rendszereikben, nem egy esetben felforrt a víz, a vegyes tüzelésű kazánokban el kellett oltani a lángokat, mert a keringető szivattyúk leálltak. Mint megtudtuk, egy kormányzati program jóvoltából a széles sávú internethálózat bővítése miatt volt szüksége az áramszolgáltatónak arra, hogy szüneteltessék a szolgáltatást a kábelszerelés idejére. Olvasóink azt is elmondták, habár tudtak róla, hogy így lesz, nehezen értették meg, miért télvíz idején kell ilyen áramszünetet tartani. Kiemelték, talán kényelmesebb lett volna nyárra halasztani a munkát, de azt hallották, március 30-ig be kellett fejezni a kivitelezőnek a szerelést.

– Gyengeáramos fejlesztés zajlik jelenleg, melynek célja, hogy a kisebb települések is gyors interneteléréssel rendelkezzenek – ennek végrehajtásához rendelték meg tőlünk a hálózat feszültségmentesítését – közölte érdeklődésünkre Varga Ivett, az E.ON Hungária Zrt. marketing és kommunikációs vezetője. Az érintetteket szórólap útján előzetesen tájékoztattuk a várható munkálatokról – tette hozzá.

Ezt erősítette meg lapunknak Pirosné Tamás Krisztina, Lad polgármestere is. – Tíz nappal korábban kaptunk értesítést a munkáról és az áramszünetről, mindenkinek bedobták a postaládájába az erről szóló szórólapot – mondta a településvezető, hozzátette: neki is felforrt otthon a fűtésrendszerben a víz, s nehezményezi, amiért nem korábban egyeztettek az önkormányzattal. – Korábban, ha ilyen előfordult, harminc nappal előbb értesítették az érintetteket, de most arról tájékoztattak, ma már nem ez a gyakorlat egy jogszabályváltozás után – tette hozzá. Szerdán például a gyerekek sem tudtak iskolába menni emiatt, de egyáltalán nem mindenkit érintett az áramszünet miatti otthoni hideg, hiszen nem minden lakás fűtésrendszerében működik keringető szivattyú.

A szolgáltató azt közölte, hogy Ladon szerdán 203, míg csütörtökön 122 ügyfelet érintett a tervezett áramszünet. Kiemelték, hogy hasonló fejlesztési munkálatok elvégzéséhez a barcsi járás több településére is kaptak megrendelést, azaz a környékbeli településeken is lesznek hasonló áramszünetek a feszültségmentesítés miatt, mely a gyors internetelérés biztosíthatóságát célozzák.