Felhők között járt, de elmaradt a csúcshódítás

Nem mindennapi kalandra vállalkozott Ellenberger Csilla. A kaposmérői nő több hónapnyi felkészülés és egy kulcscsont törés után elindult Oroszországba, hogy megmássza a Kaukázust. A széllel és hóviharral tarkított túrának hat férfi társával vágott neki.

Több mint egy héttel ezelőtt, július harmincadikán szállt fel a repülőgépre Ellenberger Csilla. Budapestről Moszkvába utazott társaival, majd átszálltak és elindultak a Mineralnye Vody reptérre. Ott már várta őket a 25 éves túravezető hölgy, majd elindultak szálláshelyükre Csegetbe. Egy éjszakát aludtak, másnap pedig elindultak az akklimatizációs túrára, hogy szervezetük megszokja az új környezetet. Az első nap hatszázötven métert másztak túrazsák nélkül, majd miután felértek, elindultak vissza a szállásra.

– Másnap felmentünk libegővel 3845 méter magasra – mondta Ellenberger Csilla. – Számomra ez csalódás volt, mert azt hittem, hogy ide is felsétálunk. Itt megint volt egy akklimatizációs túránk, felmásztunk a Diesel házig. A következő nap aztán elindultunk a Pacsukov szikláig, ezután pedig rápihentünk a másnapi csúcstámadásra. Augusztus negyedikén este 11-kor mindenki evett egyet, éjfélkor pedig nekiindultunk az 5642 méteres magasságnak. A túra azonban nem volt zökkenőmentes. Ötven méter megtétele után megálltunk, mert a túravezető otthagyta a szálláson a zsákját, az egyik túratársunk pedig rossz bakancsot vett fel. Azért ennek is volt haszna, mert így legalább fel tudtam venni a hágóvasat, ezután pedig elindultunk felfelé.

– Öt- hat óra alatt értünk fel 5100 méterre – folytatta Csilla. – Nagyon gyors tempóban kezdtünk el mászni, de sajnos az egyik társunk pulzusa felment 180-ra, ezért lassítanunk kellett, végül 5375 méterig jutottunk. Innen sajnos nem mehettünk tovább, mert patthelyzet alakult ki. Kettő társunk ugyanis nem érezte jól magát, és nem vállalta be, hogy tovább másszon. Mi viszont nem mehettünk tovább, mert ezen a ponton egy túravezető volt velünk. A szabály szerint senkit nem hagyhatunk magára, túravezető nélkül pedig nem mászhattunk. Egyébként 267 méter volt a vissza, de sajnos nem sikerült az Elbrusz legtetejére feljutni – tette hozzá.

A következő hegy a Kilimandzsáró

Rendkívül csalódottan sétált vissza a szálláshoz Ellenberger Csilla a meghiúsult terv után. A kaposmérői nő nagyon készült arra, hogy meghódítsa Európa legmagasabb pontját. Pár évvel ezelőtt határozta el, hogy teljesíti a Seven Sunmits küldetést, azaz, hogy eljut a hét földrész legmagasabb pontjára. Álmait nem adja fel, egyszer újra megpróbál feljutni a Kaukázus tetejére, fél év múlva viszont a Kilimandzsárót szeretné meghódítani.

Csilla egyébként több Spartan Race versenyen is bizonyította már rátermettségét. Kerékpározással és edzőtermi gyakorlatokkal erősítette szervezetét a próba előtt, de a Balaton-felvidéket is bejárta, július elején pedig a bosnyák-montenegrói határnál fekvő Maglic-hegyen túrázott, hogy összeszokjon társaival.

Betegsége megváltoztatta az életét

Négy évvel ezelőtt esett át egy nagyobb műtéten Ellenberger Csilla. A beavatkozás után gondolkodott el azon komolyan, hogy változtatni szeretne addigi, megszokott életén. Régi álma volt, hogy eljusson a Kilimandzsáróhoz, ezért felvette olyan túrázókkal a kapcsolatot, akik már jártak a hegynél. Idén januárban aztán csörgött a telefonja, hogy túrát szerveznek augusztus elejére, igaz nem a Kilimandzsáró, hanem a Kaukázus a cél. A kaposmérői nő ennek ellenére egy percet sem gondolkodott a lehetőségen, és azonnal elkezdte a felkészülést a túrára.