Felhős lesz az ég, de eső csak elvétve lehet Somogyban

Felhős lesz a kedd Somogyban, de említést érdemlő csapadékra nem kell számítani. Megélénkül a délkeleti szél, s egy kicsit hűvösebb lesz, mint hétfőn.

– Változóan felhős lesz az ég, említést érdemlő csapadék azonban nem hullik kedden Somogyban – tájékoztatott az eumet.hu. – Kissé élénk délkeleti szél fúj. Árnyalatnyival hűvösebb lesz, de így is marad a kellemesen meleg idő. Éjszaka sem várható számottevő csapadék.

A hőmérséklet átlaga

kedd reggel 17 fok

kedd délután 26 fok

szerda reggel 16 fok

A folytatás

Szerdán, csütörtökön napos és erősebben felhős időszakok, valamint területek váltakoznak, itt-ott előfordulhat kisebb eső, záporeső, esetleg zivatar. Pénteken előreláthatólag egy hidegfront érkezik, hatására megerősödik az északkeleti szél, és eleinte sok felhőre, esőre, záporokra, zivatarokra számíthatunk, majd északkelet felől megszűnik a csapadék és csökken a felhőzet. A hétvégén csapadékmentes, túlnyomóan derült, kissé hűvös idő lehet.

Orvosmeteorológia

Kedden is marad a nyárias meleg, frontmentes idő. Továbbra is fülledt lesz a levegő, így nehézlégzés, légszomj és mellkasi panaszok ismét jelentkezhetnek. Az idősek és a szív- és keringési problémákkal élők számára különösen megterhelő lehet ez az időszak, így lehetőleg kerüljék a megerőltető fizikai tevékenységeket. Fejfájás, fáradékonyság, álmatlanság, dekoncentráltság továbbra is előfordulhat. Az élénk szél miatt pedig egyesek nyugtalanabbnak, ingerlékenyebbnek érezhetik magukat. Zivatarok környezetében felerősödhetnek az asztmások panaszai. A napos tájakon az UV-sugárzás maximuma eléri a nagyon erős fokozatot, ezért gondoskodjunk bőrünk megfelelő védelméről! (forrás: Időkép)

Közlekedésmeteorológia

Kedden már csak helyenként, főleg a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki lokális záporok, zivatarok, melyek környezetében vizes, csúszós utakra kell készülni. Egy-egy intenzív zivatar is lehet, melyekben hirtelen lecsökkenhet a látástávolság és vízátfolyások nehezíthetik a közlekedést, valamint az erős, viharos széllökések jelentősebben csökkenthetik a járművek menetstabilitását. A napos időszakokban érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. (forrás: Időkép)