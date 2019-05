Felhőtlen szórakozás: motoroztak is a Gyerekház fiataljai

Hatalmas élményekkel térhettek haza a gyerekek pénteken az Ökumenikus Segélyszervezet kaposvári Biztos Kezdet Gyerekházából. Hetven, zömében hátrányos helyzetű kisgyermek részére szerveztek színes programot, ugrálóvárral, motorokkal.

Vidám gyerekzsivaj töltötte meg a gyerekház udvarát péntek délelőtt. Ugrálóvárral, kreatív asztallal, arcfestéssel, aszfaltfestéssel, lufikkal kedveskedtek a kisebbeknek, akik többek között a szentjakabi óvodából, illetve a Bárczi gyógypedagógiai központból érkeztek. S persze, a gyerekházba járó édesanyák is ellátogattak a programra. Így tett például Bogdán Katalin is, aki fél éves kisfiával látogatja az intézményt. A szülő úgy véli: nagy élmény volt a pénteki program a gyerekeknek.

Ám a játékok mellett a motorok is mosolyt csaltak a kisebbek arcára. A Széles Út Egyesület néhány motorosa látogatta meg az intézményt, akik nem pusztán bemutatót tartottak, hanem vitték is egy kört az udvaron az érdeklődő gyerekeket. Kovács Balázs, az egyesület elnöke lapunknak elmondta: örömmel jöttek a programra, hiszen elég csak a gyerekek arcára nézni, s máris látszik, hogy valamit sikerült elérni.

– Vendégül is látjuk a gyerekeket, gyümölcsökkel, teával kedveskedtünk nekik – mondta el kérdésünkre Bacza Barbara, a biztos kezdet gyerekház vezetője. Mint megtudtuk, búcsúzóul egy kisebb ajándékcsomaggal is kedveskedtek a gyerekeknek. A kaposvári intézmény vezetője hozzátette: a segélyszervezet Felhőtlen gyermekkor kampányához is kapcsolódott a pénteki program.

Az országos kampány célja kettős: egyrészt a hátrányos helyzetű és rászoruló gyerekek megsegítésére igyekeznek ráirányítani a figyelmet, másrészt adományokat is gyűjtenek részükre – tudtuk meg Kis Boáztól, az Ökumenikus Segélyszervezet sajtóreferensétől. Online is támogatható az akció, ám a 1353-as adományvonal hívása is 250 forint felajánlást jelent. Gyerekek fejlesztésére, élményprogramokra, nyári táboroztatásra költik majd az adományokat.