Felkészültek a korai szezonkezdésre a parti kisvállalkozók

Megtartotta szokásos turisztikai szezonindító összejövetelét a Kereskedelmi és Vendéglátó Vállalkozók Somogy Megyei Érdekképviselete.

A KISOSZ 28 éve elmaradhatatlan nyárindító eseményére ezúttal is Balatonszárszón került sor mintegy hatvan déli parti kereskedő és vendéglátós részvételével, akik a foglalkoztatás- és munkaügy vagy épp a nyáron várható ellenőrzések kapcsán is hasznos információkat kaphattak többek között a Kormányhivatal, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársaitól. Kertész Rezső, a KISOSZ ügyvezető társelnöke elmondta: a fórumon az egyik központi téma a munkaerő-piaci helyzet volt. – A kisvállalkozásainknak gondot jelent a bérek kitermelése, egyre magasabb fizetéseket kérnek a munkavállalók. Problémát okoz ugyanakkor az is, hogy a családi- és mikrovállalkozásoknál kevesebb pénz jut fejlesztésekre, az üzletek karbantartására. Ebben is jó lenne, ha változna a helyzet, akár támogatások vagy pályázatok révén – magyarázta a fórumot követően Kertész Rezső. Az ügyvezető társelnök a vállalkozói igényekre hivatkozva arról is beszélt, hogy a munkavállalói bérigényeket figyelembe véve szükségesnek tartanák a közterhek csökkentését, a járulékok kifizetése ugyanis számos déli parti kereskedőnek és vendéglátósnak megterhelő.

Hazacsábítanának külföldről

Súlyos munkaerőhiány, növekvő bérigények, változatlan közterhek: a jelenlegi helyzetet a balatoni vállalkozók a nyitvatartási idők szűkítésével próbálják orvosolni, ami azonban nem egyeztethető össze a turisztikai törekvésekkel. Ugyanígy megoldást kellene találni a külföldön dolgozók hazacsábítására.

Kertész Rezső, a KISOSZ ügyvezető társelnöke azt mondta: tagjaik közül sokan az 1970-es vagy a 80-as, 90-es években nyitottak üzletet a déli parton, de többen a koruk miatt is az eladásban, bérbeadásban gondolkodnak.

– Ezért kellene egy olyan, az állam által támogatott konstrukciót kitalálni, ami ösztönözné a külföldön dolgozókat, hogy itthon kezdjenek vállalkozói, üzleti tevékenységbe – hangsúlyozta a társelnök.