Fellélegezhetnek a párok: mindenki maradhat a menyecsketáncra

Fellélegezhetnek a jegyespárok, nem kell félbeszakítani a lakodalmakat este tizenegy órakor. A Magyar Közlönyben megjelent korlátozó rendelet a családi eseményekre nem vonatkozik. Erről a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége is kiadott egy tájékoztatást.

Pár nap múlva mondja ki a boldogító igent egy somogyi jegyespár. Idén egyszer már össze szerettek volna házasodni, de a járványhelyzet miatt a májusra tervezett esküvőjüket el kellett halasztaniuk. A menyasszony lapunknak elmondta: a múlt héten még kétségbe voltak esve párjával, hiszen a csapból is az folyt, hogy a szórakozóhelyeknek este tizenegy órakor be kell zárniuk. Mostanra azonban egyértelművé vált a szabályozás, így biztosan nem kell félbeszakítaniuk életük nagy napját. Hozzátette: ha csak 23 óráig ünnepelhettek volna, akkor is megtartották volna az esküvőt, hiszen sokat készültek az eseményre.

Kajetán Jácint, fonyódi esküvőfotós elmondta lapunknak: örül annak, hogy nem korlátozzák az esküvőket, hiszen ősszel azokon a lakodalmakon kell fotóznia, amelyeket tavasszal már elhalasztottak. Ennek ellenére egy októberi munkáját visszamondták azért, mert több külföldről meghívott vendég nem tudna részt venni az eseményen. Kajetán Jácint kiemelte: ha maradt volna az este tizenegy órás korlátozás, valószínűleg a legtöbb jegyespár akkor sem mondta volna le az esküvőt.

Járfás Rózsa, az egyik kaposvári belvárosi rendezvényház tulajdonosa elmondta: ez egy jó döntés volt, hiszen a lakodalmat nem lehet este tizenegy órakor félbeszakítani. – Jobban figyelünk a biztonságra – hangsúlyozta Járfás Rózsa. – A mosdókat óránként fertőtlenítjük, teszünk ki kézfertőtlenítőt és betartjuk az előírásokat. Azt tapasztaljuk, hogy amióta járványhelyzet van, azóta sokkal óvatosabbak a párok és a násznép is. Azt gondolom, hogy aki betegnek érzi magát, az nem vesz részt a lakodalomban.

A vállalkozó elmondta: azt tapasztalja, hogy a korábbi évekhez képest lényegesen kevesebben vesznek részt az eseményeken – tette hozzá.

Megkérdeztük az Operatív Törzset arról, hogy a lakodalmakra biztosan nem vonatkozik-e az említett korlátozás, azonban lapzártánkig nem kaptunk választ.

Sátrat béreltek az afterpartyra

Takács Bognár Klaudia esküvőszervező és szertartásvezető lapunknak elmondta: a menyasszonyok között nagy pánik alakult ki az elmúlt napokban. Több jegyespár már elkezdte átszervezni a programokat. A szertartást és fotózkodás idejét korábbra tették, hogy este tizenegy óráig minden eltervezett eseményt meg tudjanak tartani. Egy pár például sátrat bérelt azért, hogy miután a vendéglátóhely tizenegykor bezár, ott folytatódhasson tovább a lakodalom. Takács Bognár Klaudia hozzátette: mivel nem kell félbeszakítani a lakodalmat, ezért mára már minden jegyespár megnyugodhatott és tovább készülhet élete egyik nagy eseményére.