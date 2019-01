Félmilliós fizetésre hajtanak a somogyi kamionosok

Négyezren szerezhetnek térítésmentesen nehézgépjárműre jogosítványt – jelentette be a napokban Varga Mihály pénzügyminiszter. A somogyi autósiskoláknál úgy vélik, óriási lehetőség és segítség az ingyenes képzés. Annál is inkább, mert súlyos a munkaerőhiány az ágazatban. Pedig egy egy kamionos jó esetben havonta akár 600 ezer forintot is kereshet.

Varga Mihály pénzügyminisztera napokban jelentette be, hogy négyezren szerezhetnek térítésmentesen nehézgépjárműre szóló jogosítványt, a mintegy négymilliárd forintos belföldi forrásból 2400 tehergépjármű-vezető és 1600 autóbuszvezető képzése valósulhat a következő években. A programban résztvevők a képzést követően nagyobb hozzáadott értéket adó munkaköröket is betölthetnek, ami a közúti áruszállítás versenyképességét is nagymértékben növelheti. – Kedvező döntésnek tartom, hogy négyezren szerezhetnek hivatásos jogosítványt – hangsúlyozta Nagyné Hegyi Emília, a Tim Van Vlaandern Transport Kft. kaposvári ügyvezetője. – Ez a program számos somogyi fiatalnak tanulási-, illetve elhelyezkedési lehetőséget teremt. Úgy vélem, hogy hosszú távon is szükség van az új, jól képzett teherjármű-vezetőkre, ugyanis évek óta nagy a sofőrhiány: nemcsak megyénkben és országosan, hanem szinte egész Európában. A közúti áruszállításra specializálódott Tim Van Vlaandern Transport Kft, mely a Somogyi Hírlap TOP 100 Gazdasági Magazinunkban a 43. helyen szerepel, 73 kamiont üzemeltet. Nagyné Hegyi Emília kiemelte: az ágazati probléma több okra vezethető vissza. A teherjárművezetők egy része az utóbbi években nyugdíjba vonult, illetve a következő időszakban hagyja abba a vezetést, másrészt számos fiatal külföldön állt munkába – jellemzően Ausztriában, Németországban, Nagy-Britanniában és Írországban –, ugyanakkor a kamionos pálya sokak szemében már kevésbé vonzó, mint korábban. Ezen a szemléleten igyekeznek változtatni a cégek: a versenyképes fizetésen kívül visszatérő béremeléssel és egyéb vonzó juttatásokkal próbálják megtartani a dolgozókat, illetve pótolni a hiányzó munkaerőt. Az ügyvezetőtől tudjuk: náluk legutóbb kilenc százalékkal emelték a kereseteket. – Egy kamionos kizárólag belföldi munkával nettó 250-300 ezer forintot kereshet, külföldi szállításnál már nagyjából 500 ezer forintnál kezdődnek a bérek, s persze ennél jóval többet is hazavihetnek a sofőrök, mely részben attól, függ, hogy melyik vállalatnál, mit visznek – közölte Nagy Ágnes, a Meiszterics Autósiskola kaposvári kirendeltségének munkatársa. – Kiemelten keresnek a veszélyes árut szállító járművezetők. Igaz, nekik külön szaktanfolyamot kell végezniük. A somogyi autósiskolánál 2018-ban közel 200-an akartak kamionos jogosítványt szerezni, közülük nagyjából ötvenen pályázati forrásból támogatott képzésre jelentkeztek. Nagy Ágnes szerint 2019-ben is legalább ennyi érdeklődőre lehet számítani, de akár 10 százalékos növekedés is elképzelhető. A szakember kiemelte: az ingyenes képzés óriási segítséget jelent, mivel sokan nehezen gazdálkodnák ki a családi kasszából a végzettség megszerzéséhez szükséges nagyjából 650 ezer forintot. Tempós munkahelyteremtés A támogatás közvetlen célcsoportjába a magyarországi székhelyű logisztikai, közúti árufuvarozási és személyszállítási vállalkozások, fuvarozók tartoznak, ennek megfelelően a C, C+E, D és GKI kategóriás jogosítvány megszerzését támogatják a tanfolyamok. A jelentkezők képzése a munkáltatói szándéknyilatkozat vagy tanulmányi szerződések benyújtása és megkötése után indulhat, a program hozzájárul a foglalkoztatást bővítéséhez, hiszen konkrét igényekre alapozott képzésekkel biztosítják a vállalatok növekedéséhez szükséges munkaerőt.