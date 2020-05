Félnek és féltenek: lazán kezelik a járványügyi intézkedéseket

Figyelmeztetőlevelet kapott a szerkesztőségünk, amelyben az állt, hogy a siófoki Gondozási Központban a járványügyi intézkedéseket lazán kezelik, azonban az ott dolgozók nem mernek erről beszélni. A levélíró szerint az intézetben mindenki fél – elsősorban az elbocsátásoktól – és ezért inkább hallgat a történtekről.

A levélíró azt állítja: az időseket a kijárási korlátozások ellenére is kiviszik sétálni mindennap, ami önmagában nem volna baj, hiszen a jó levegőre és a mozgásra szükségük van, csakhogy az intézmény előtti közterületre is kimennek, amit olvasónk kockázatosnak tart. Erről több fotó is készült. Nem követelik meg a száj-maszk használatát, továbbá olyan is előfordult a tiltás óta, hogy főnővéri utasításra ki kellett vinni bentlakót a városba a bankautomatához, hogy pénzt vehessen fel. Ha így folytatódik, csak napok kérdése, hogy mikor történik meg a baj, vetette fel levélírónk, aki szerint a jelenlegi vírushelyzetben minden könnyelműség végzetes lehet. Úgy gondolja, ha egy intézményben nem tartják be a szabályokat, akkor nemcsak a bentlakók, hanem a dolgozók is veszélyben vannak.

Megkérdeztük, hogy mi a véleménye a levél tartalmáról a siófoki Gondozási Központ vezetőjének. Sárváriné Vörös Viktória válaszul elmondta: nagyon szigorúan és következetesen betartják a járvány­ügyi előírásokat az általa vezetett siófoki intézményben.

Nem tudja, hogy az említett fényképek mikor készülhettek az idősek sétáltatásáról. Azt azonban határozottan cáfolta, hogy a gondozottakat kivitték volna a városba a bank­automatákhoz, szerinte szó sincs ilyesmiről.

A 99 személyt befogadó otthonban jelenleg 75-en élnek, de egyikük sem lett koronavírusos beteg. Sárváriné Vörös Viktória elmondása szerint ez a tény is azt bizonyítja, hogy betartják a járványügyi szabályokat.