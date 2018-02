Felnőttek olvasási képességeit is felmérik

A kérdezőbiztosok április 30-ig kereshetik azokat, akik a felnőttek alapkompetenciáit – szövegértési, elemi olvasási, matematikai és IT problémamegoldó képességeit valamint ezek munkaerő-piaci hasznosulását – vizsgáló PIAAC-felmérésbe bekerültek.

A nemzetközi kutatást az OECD koordinálja, Magyarország a felmérés harmadik hullámába kapcsolódott be: megyénkben kilenc településen zajlik a vizsgálat.

– Tavaly szeptember indult és április 30-ig tart a PIAAC – Programme for the International Assessment of Adult Competencies – Nemzetközi Felnőtt Képesség és Kompetenciamérési Program – felmérés, amely olyan alapvető készségeket vizsgál, amelyek nélkülözhetetlenek az egyén számára a fejlett, 21. századi társadalmak életében való részvételhez, a hétköznapi és munkahelyi kihívások sikeres teljesítéséhez – közölte hétfőn a KSH. – Ezek az alapkészségek – vagyis az olvasási és hétköznapi számolási készség valamint a technológiai alapú problémamegoldás – azért lényegesek, mert más, magasabb szintű képességek elsajátításának alapjait jelentik.

Az adatgyűjtés során hazánkban 6000, statisztikai módszerrel véletlenszerűen kiválasztott 16-65 év között személy kompetenciáit vizsgálják. A felmérés egy számítógépen kitöltött háttérkérdőívből valamint számítógépen vagy papíron egyaránt megoldható feladatokból áll. Az adatgyűjtésben való részvétel önként vállalt, társadalmi feladat. A PIAAC olyan alapvető demográfiai adatokra is rákérdez, mint az életkor, a képzettségi szint vagy a megkérdezett személy foglalkozási helyzete. Somogyban 399 személyt érint a PIAAC-felmérés: Kaposvár, Marcali, Somogyvár, Tapsony, Nagyatád, Siófok és Hajmáson kívül Balatonmáriafürdő és Lengyeltóti is bekerült a vizsgálatba.