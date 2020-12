Félpénzes aranyvasárnap: nem költöttünk annyit, mint korábban

Koronavírus ide, vagy oda, ahogyan az lenni szokott, rengetegen vették az irányt a Vásártér felé aranyvasárnap, hogy látogatásuk végén kihúzhassanak néhány dolgot az ajándéklistáikról. A nagyáruházak parkolói ugyancsak vásárlókkal teltek meg a hét utolsó napján.

– Nagyon jó, hogy kijöttem a vásárba. Ajándékot akartam venni és pont olyat találtam, amilyet elképzeltem. Úgyhogy teljes a siker – mondta el a már tíz órakor hazafelé tartó Gál Judit.

Sokan célirányosan keresgéltek a kereskedők árui között, de olyan is volt, aki tanácstalanul érkezett. – Először körülnézünk, mert mindenkinek olyan ajándékot keresünk, aminek örülni fog és hasznos is egyben – avatott be Andrea, aki nagylányával jött a vásárba. A család számára még a tervezett ajándékok felét be kellett most szerezniük.

– Én csak egy kis sertészsírért jöttem, de, ha már itt vagyok, szétnézek egy kicsit – mondta Müllner József.

Több kereskedő is azon panaszkodott, hogy a vevők többsége csak a szemével vásárol. – Inkább csak nézelődnek. Néhány hete volt egy időszak, amikor komoly forgalom volt. De igazából senki sem vár csodát ma délelőtt – összegzett Balázs Krisztina.

A vásárlók nagyon megnézik, mire és mennyit költenek. – Egy vásárló átlagosan 2-3 ezer forintot hagy nálunk – mondta Bali László. – A szájmaszkok nagyon fogynak most is, ezenkívül csak apróságokat vásárolnak.

Szájmaszkból pedig Kánaán volt a vásárban, hiszen a flitterestől, a karácsonyi mintásig lehetett kapni. De természetesen szemet gyönyörködtető karácsonyi asztaldíszek vásárlására is kínálkozott lehetőség.

A kifőzdéknél sokan álltak sorban lángosért, sült halért, vagy éppen kolbászért. Persze most már a helyben fogyasztás nem jöhetett szóba, mivel az erre a célra használt asztalok eltűntek a placcról.

A szupermarketek környékén nagyobb volt a nyüzsgés aranyvasárnap: volt olyan áruház, ahol alig lehetett szabad parkolót találni. Az egyik barkácsáruházban sokan szereztek be még néhány gömböt és girlandot a leértékelt karácsonyfadíszek közül. Az elektronikai áruházakból kisebb-nagyobb gépekkel hónuk alatt távoztak a vásárlók. S persze volt, aki nem hagyta az utolsó napra a menü hozzávalóinak beszerzését.

Online jön a Jézuska

Az alacsony átlagos költést ebben a bevásárlószezonban az is magyarázhatja, hogy egy friss kutatás szerint idén a hatvan év feletti vásárlók 16 százaléka, – vagyis minden ötödik megkérdezett – online rendel meglepetést szeretteinek. A felmérésben résztvevők öt százaléka pedig azt mondta: idén teljesen elmarad az ajándékozás. Érdekes eredmény az is, hogy a hatvan évesnél idősebbek 37 százaléka beltéri ünnepet tervez, míg 2 százalékuk a szabadban találkozik rokonaival a szeretet ünnepén. A többség, 39 százalék azonban telefonon, interneten keresztül köszönti családtagjait.