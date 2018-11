Segítséget nyújtanak a mélyszegénységben élőknek

Minden lehetőséget megadnak a hátrányos helyzetű településeken élőknek ahhoz, hogy kitörjenek a szegénységből, hangzott el a Somogy Megyei Felzárkóztatási Fórum ülésén. A cél ugyanis az, hogy minél több ember dolgozzon.

Több olyan település is található a megyében, ahol mélyszegénységben élnek az emberek. A Somogy Megyei Felzárkóztatási Fórum munkatársai az ilyen falvakat látogatták meg az elmúlt hónapokban, hogy lehetőséget kínáljanak az ott élőknek.

– A szegényebb településeken az látszik, hogy sokan nem szocializálódtak a munka világába – fogalmazott Huszti Gábor, a Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke. – A fórum tagjainak az a feladata, hogy elhitesse ezekkel az emberekkel azt, hogy képesek dolgozni, ehhez pedig minden segítséget és lehetőséget meg is adjanak. Sajnos az a tapasztalat, hogy sokan az általános iskolát sem végezték el, akik azonban nyolc elemivel rendelkeznek, azok sem tanultak tovább.

– Somogyban jelenleg alacsony, 3,8 százalék a munkanélküliség – folytatta Huszti Gábor. – A mélyszegénységben lévő településeken azonban a munkaképes emberek 12-13 százaléka állástalan, ezért fontos, hogy minél több segítséget kapjanak. A munkatársaim voltak olyan faluban, ahol a lakók 80 százaléka kosárfonással foglalkozik. Ez például kitörési lehetőséget jelenthet a helyieknek, most már csak abban kell támogatnunk őket, hogy vállalkozást indíthassanak.

A felmérésekből kiderült, hogy a legtöbben helyben szeretnének dolgozni, mert a szegénységben élők nehezebben mozdulnak ki otthonról. Vannak azonban olyanok is, akik lakóhelyüktől távolabbra is vállalnának munkát, de nem megfelelő a buszközlekedés, így nem tudják megoldani a bejárást. A Somogy Megyei Felzárkóztatási Fórum ezért buszokkal segítené a munkába járást.

Milliókat költöttek a felmérésre

A Somogy Megyei Felzárkóztatási Fórum 75 millió forintot nyert arra, hogy felmérje a szegényebb településen élők problémáit, valamint megoldást találjanak erre. A fórumhoz összesen 34-en csatlakoztak, köztük vannak civil szerveztek, egyházak, önkormányzatok és egyesületek is. Több programot is szerveztek már a megyében. Rinyaújlakon, Ecsenyben, Ádándon és Somogyfajszon közösség erősítő program keretében például egészségügyi szűrést és pénzügyi tanácsadást is tartottak az ott élőknek.

