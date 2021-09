Feltöltött létszámmal indultak a művészeti iskolák Somogyban

Nem csökkent a tanulólétszám a megyében működő alapfokú művészeti iskolákban annak ellenére, hogy az online oktatás rengeteg nehézséget tartogatott az elmúlt hónapokban. Az alapfokú művészeti iskolák még a napokban fogadják a jelentkezőket az egyes művészeti ágakon indított képzésekre.

Ezt ne hagyja ki! Karácsony sunyít, a Corvinusra kenné jogszerűtlen kinevezési botrányát (videó)

Több mint húsz intézményben folyik művészeti képzés megyénkben, úgynevezett telephelyeket is működtetve, annak érdekében, hogy a kisebb falvakban is lehetőséget teremtsenek a tehetséges fiataloknak. Az egyik legnagyobb múltú iskola, a Siófoki Művészeti Iskola az idén közel ötszáz fővel kezdte meg a tanévet nyolc képzőhelyen.

– Szerencsére nem okozott gondot nálunk az online oktatás, sőt egyre többen szeretnének a zenével foglalkozni. Nagyon szeretik nálunk a gyerekek a szolfézst, ami köztudott, hogy nem könnyű tantárgy, ezen kívül kedvelt nálunk a zongora, a klasszikus gitár és a jazzdob is, a legtöbb fiatal ezeken a hangszereken szeretne tanulni – mondta el Bati Zoltán, az iskola igazgatója. A zenén kívül a környékbeli gyerekek néptáncot és képzőművészetet is tanulhatnak az intézmény egyes telephelyein, Zamárdiban, Ságváron és Balatonszabadiban is.

A marcali Hidas Frigyes Zeneiskolában átszervezések történtek, míg korábban kizárólag zenei képzést folytatott az intézmény, idéntől néptáncos, dráma- és képzőművészeti területen is várják a beiratkozókat.

– A marcali képzőhelyen a mai napig népszerű fúvós­zenekari oktatás mellett egyre népszerűbb a zongora tanszak, sajnos nem is tudtunk mindenkit felvenni – mondta el Hajas Béla, az intézmény vezetője. A hatszázötven beiratkozott tanulóval büszkélkedő kaposvári Mikrokozmosz Református Alapfokú Művészeti Iskola tizennégy telephellyel rendelkezik a megyében, négy tanszakon képeznek a tehetségeket. A megyeszékhely kilenc iskoláján kívül Mernyén, Hetesen, Taszáron és Kaposmérőn vannak így jelen.

Fontos alapok

A művészeti képzésért általában térítési díjat kell fizetni, ennek összege iskolánként változó, nagymértékben függ az iskolai kiadásoktól, illetve a tanulói létszámtól, de befolyásolja a tanulmányi eredmény is. Háromezer és tizenötezer forint között mozog félévente az összeg, amely alól mentességet élveznek a hátrányos helyzetű tanulók. A térítési díj ellenében a gyermekek megkapják a foglalkozásokhoz szükséges eszközöket, kellékeket. Például a fellépő ruhák mosását, vasalását is ebből fedezik, s így a minőségi kézműves alapanyagokkal dolgozhatnak a gyerekek. Létszámhiánytól szinte egyik intézményben sem kell tartani. Az intézményhálózatoknak köszönhetően már a megye hátrányos helyzetű településein élőknek is lehetősége adódik a képzésben részt venni, ami sok esetben tanulást segítő, felzárkóztató jellegű. Ezeken a településeken a tehetséggondozás mellett elsősorban a hátrányok leküzdésében nyújthat segítséget a művészeti képzés, és sokaknak ez az egyetlen lehetőségük találkozni a zene, a tánc és a képzőművészet által megtapasztalt élményekkel.