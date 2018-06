Felveszik a kesztyűt a vadakkal szemben

Csökkentené az önkormányzat a vadak által okozott károkat Kaposváron a zártkertekben, illetve néhány belterületi részen is. Jellemzően a vaddisznók okozta károk a legsúlyosabbak, de az őzek, szarvasok és rókák is kellemetlenségeket okoznak az ott élőknek. Ezért a kaposvári önkormányzat úgy döntött, hogy vadkármegelőző hajtásra kéri fel a Surján–Kapos Völgye Vadásztársaságot.

Az ilyen jellegű hajtóvadászatok esetében elsősorban megzavarják, megijesztik a környéken élő vadakat. Amennyiben a hajtás beválik, és a vadkár jelentősen csökken, a továbbiakban újabb hasonló hajtások lesznek Kaposváron. Kaposvár önkormányzatához az elmúlt időszakban több panasz is érkezett a vadkárok miatt. Mint ahogy korábban beszámoltunk: egy rómahegyi családi ház udvarára egy vaddisznó család költözött. A tulajdonos nappali és éjjeli kamerákkal figyelte az állatokat és engedélyt kért kilövésükre. A város vezetése úgy döntött, hogy egy kellő gyakorlattal és szakértelemmel rendelkező vadászt is szeretne foglalkoztatni a közeljövőben azért, hogy szükség esetén belterületi vadkármegelőző vadászatokat is lehessen végezni a városszéli városrészekben.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A saját telek védelme a tulajdonos feladata, azonban az önkormányzat a maga eszközeivel próbál segíteni a kaposváriaknak. Ahol lehetséges, célszerű kerítést felhúzni, vadriasztó szereket vagy berendezéseket alkalmazni. Fontos az is, hogy a vadak számára könnyű eleségnek számító hulladékokat olyan helyre tegyük ki, ahol nem férnek hozzá, annak szagát nem érzik meg, ezzel is elkerülhető, hogy bemenjenek a területekre. A Kaposvári Városgondnokság a bejelentést követően egyszeri alkalommal ingyenesen kimegy a bejelentőhöz, ahol vadriasztó permetet helyez ki. Ennek a hatása – időjárástól függően – akár hetekig is megmarad.