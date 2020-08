Fenntarthatóvá válhatna az építőipar is

Szakmai napot tartottak Európa első karbonklíma-ültetvényén, Nagyberényben, ahol a résztvevők azt is megtudhatták, hogy a smaragdfa milyen sokoldalúan felhasználható növény.

Szakmai és nyílt napot szerveztek csütörtökön Magyarország és Európa első karbonklíma-ültetvényén. Az eseményen a Magánerdészek Szövetsége tartott fórumot, s részt vett Kovács Pál energiaügyért felelős államtitkár, valamint Kőrösi Csaba, a Köztársasági Elnöki Hivatal Környezeti Fenntarthatóság Igazgatóságának igazgatója is.

A szakmai napon bemutatták az ültetvényben található fák mintegy harmincféle bizonyított hasznosságát, de az ebből készült ajtókat és ablakokat is szemügyre vehették a meghívottak. A smaragdfák kapcsán négy kutatási irányról is beszámoltak a résztvevőknek. – A nyugat-európai piacon már terjed a fenntarthatósággal kapcsolatos tudatosság – hangsúlyozta Steier József kutató, cégvezető. – Sokan olyan nyílászárókat szeretnének otthonaikba, amelyek rövid vágásfordulójú ültetvényekről kitermelt fából készültek, s ilyen a nagyberényi ültetvény is. Így ugyanis a lassú növekedésű, tartós szénkötést biztosító erdőket nem kell bolygatni. Mára egyre nyilvánvalóbbak a jelei, hogy a smaragdfa felértékelődött – tette hozzá Steier József.