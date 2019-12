Fenyőerdő nőtt a parkolókban

Belakták a fenyőfaárusok a kaposvári bevásárlóközpontok parkolóit. Tavalyhoz képest pár nappal korábban kezdték el árulni a luc-, az ezüst- és a nordmann fenyőket. A legolcsóbb darabja 2900, a legdrágább 16.900 forintba kerül, az árak három éve nem változtak.

Sokan még csak messziről nézegették az idei fenyőfakínálatot, de akadtak olyanok is, akik nem vártak a vásárlással. Pintér Kinga gyermekével sétálgatott a formás fenyőfák között, ő egyelőre csak felmérte a választékot. Mint mondta, emeletes házban élnek, ezért nehezen tudnák tárolni, így majd csak az utolsó napon választják ki a megfelelő fát. Vélhetően másfél méteres ezüstfenyőt vásárolnak karácsonyra.

Molnár Lajosnak ugyanakkor nem gond a tárolás, s nem is késlekedett a fenyőfavásárlással. Már hétfőn kiválasztotta, s nyomban meg is vásárolta a neki tetszőt. Elmondta: mindig az ünnepek előtt két héttel szerzi be a fát, általában ezüstfenyőt vásárol, ez a fajta növény ugyanis amellett hogy szép, későn hullatja le a leveleit. A férfi elmondta: számukra az a lényeg, hogy formás legyen és nagyjából másfél méter magas.

Az árusok tapasztalatai szerint először a nordmann és az ezüstfenyőt szerzik be az emberek. Érthetően, hiszen ezeknek a tűlevele tartós és nem hullik le még az ünnepek előtt. A klasszikus, „illatos” fáért, a lucfenyőért pedig általában karácsony előtt egy-másfél héttel indul meg a roham. Érdemes időben megvenni az örökzöldeket, hiszen volt olyan év, amikor az utolsó napokban már egyetlen fenyőt sem lehetett kapni.

Hazai László Zoltán Kaposváron három helyen kínálja szebbnél szebb fenyőit. A növények egy része Magyaregresről származik, de a Zala megyei Nemespátróról is érkezett karácsonyfának való. – Ha kérik, befaragjuk a fát a tartóba – mondta Hazai László Zoltán. – Arra is van lehetőség, hogy eltegyük a fát. Ha valaki idejön és kiválasztja a megfelelőt, akkor mi felcímkézzük és megőrizzük addig, amíg haza nem tudja vinni. Kaposváron belül pedig, ha igénylik, akkor ki is szállítjuk a fenyőt. Nagyon széles a választék nálunk, az egy méter húsz centiméteres fától a négyméteresig sokfélét találhatnak a vásárlók.

– Sokan kedvelik a földlabdás növényeket is – folytatta az árus. – Ezekből is van nord­mann, ezüst és luc. Nagyon praktikus fák, hiszen az ünnepek után ezeket ki is lehetett ültetni a kertbe. Azt szoktuk tanácsolni az embereknek, hogy ha fagyos az idő, akkor mindenképpen tárolják pincében vagy olyan helyen, ahol átvészelheti a hideget. Viszont, ha enyhe az idő januárban, akkor nyugodtan kiültethetik akkor is – tette hozzá Hazai László Zoltán.

Darabáron kínálják a karácsonyfát

Az általunk felkeresett árusok nem méter, hanem darabáron kínálják a fenyőket. A növények között így is több ezer forintos eltérés lehet. A fákat fehér, piros, kék, sárga, zöld és fekete szalaggal jelölték meg. Előbbi a legolcsóbbat, míg utóbbi a legdrágábbat jelzi. A pénztárcabarát fenyő idén is a luc, ez 2900 forinttól kapható, de 7900 forintot is elkérhetnek érte. Ezt követi az ezüstfenyő, majd a nordmann. A földlabdás fák mérettől függetlenül ugyanannyiba kerülnek, fajtánként azonban eltérő az áruk.