Fényt hoztak az életébe a fürjek a luxusgarázsban

Fürjtenyésztésbe kezdett egy mernyeszentmiklósi asszony, miután elvesztette állását. Forró Andrea tavaly decemberben vágott bele a szaporításba, azóta pedig már háromszáz madarat tart ketreceiben. A fürjeket főként a tojásukért tartja, de élő madarat is értékesít.

Hatalmas ricsajjal fogadtak bennünket a mernyeszentmiklósi fürjek. A madarakat vélhetően az idegen hangok zavarták meg. A hangoskodás azonban nem tartott sokáig, az állatok néhány perc alatt megnyugodtak és folytatták az evést. Forró Andrea többféle magot is ad madarainak, a fürjek kukorica-, búza- és napraforgó-őrleményt, de még tört borsót is esznek.

– Valamit kezdenem kellett az életemmel – mesélte Forró Andrea. – A kormányhivatalnál dolgoztam külsősként, de sajnos három év után elvesztettem a munkámat, ezért belevágtam a tenyésztésbe. Már régóta szerettem volna kisebb állatokkal foglalkozni, így nem volt nehéz a döntés. Harkányból szereztem kétszáz fürjtojást, így indult el a szaporításuk. Jelenleg mintegy háromszáz madár nevelkedik a ketrecekben.

– Nagy fényigényük van – folytatta az őstermelő. – A garázsunkból alakítottunk ki neveldét és mivel nem volt elegendő fény, ezért az épület tetejét kivágtuk és tetőablakot szereltünk be. Sok embernek még a házában sincsen ilyen, úgyhogy azt gondolom, hogy luxuskörülmények között tartjuk a madarakat. Vannak japán és góliát fürjeim is, utóbbinak több fajtáját is nevelem. Harlekin, ezüstszürke, jumbó és hófehér változat is megtalálható a ketrecekben – tette hozzá.

A ketrecenként tizenöt tojóból általában tizenkettő alatt mindig van tojás, így az öt ketrecből naponta hatvanat lehet begyűjteni. Családja és barátai körében nagyon kedvelt a tojás, mivel apró, ezért gyorsan el is fogy. Azonban nem minden tojás végzi ételként, az asszony sokat a keltetőbe tesz, hogy tovább szaporítsa az állományát.

Leves és pörkölt is készül a fürjből, a tojásokat főzik, füstölik

A mernyeszentmiklósi fürjtojásokból füstölt étel is készül. A tojásokat megfőzik, ezután különféle páclébe áztatják két napig, majd beteszik a hideg füstölőbe. A tojásokat kizárólag bükkfával füstölik, hogy még jobb ízük legyen. A fürjtojások nagyon sok vitamint tartalmaznak, ráadásul azok is elfogyaszthatják, akik allergiásak a tyúktojásra. Forró Andrea elmondta: mivel a fürjek képesek repülni, ezért termetükhöz képest nagy a melle húsuk. A madarakból nagyon finom levest is lehet készíteni, az ízük pedig a fácánéra hasonlít. Az őstermelő hozzátette: a fürjet nemcsak levesben lehet fogyasztani, hanem sült húsként, sőt pörköltként is kiváló. A mernyeszentmiklósi fürjekből már szakács is vásárolt azért, hogy vendégeit valamilyen különleges étellel tudja meglepni.