Fenyvesi fejlesztésektől tájékozódhattak a nyaralótulajdonosok

Idén is több beruházás valósul meg Balatonfenyvesen, hangzott el azon a hétfői kaposvári lakossági fórumon, amelyet nyaralótulajdonosoknak szervezett a fenyvesi önkormányzat. Lombár Gábor polgármester az idei tervek mellett, a tavaly megvalósult fejlesztésekről is beszámolt.

A település vezetője kiemelte: az elmúlt évben mintegy kétszázhetven millió forintból újultak meg a balatonfenyvesi strandok. A jelentős fejlesztéseknek köszönhetően megszépült a Központi strand, ahová látványos elemeket is beépítettek, ilyen például a Toboz játszótér. Lombár Gábor hozzátette: a Nagy strandon épült egy homokos strandröplabda pálya, amelyre a téli időszakra egy korcsolyapályát húztak fel.

– Több mint ötezer kétszáz ingatlan van Fenyvesen – mondta Lombár Gábor. – Kilencszáz épületben állandóan a laknak, a maradék pedig nyaraló. A több mint négyezer ingatlannak a negyven százaléka kaposváriaké, a többi pécsieké, nagykanizsaiaké és budapestieké. Minden év januárjában eljövünk Kaposvárra és beszámolunk az elmúlt év eredményeiről, illetve meghallgatjuk az emberek ötleteit és tanácsait is. Azért jövünk ilyenkor, mert február tizenötödikéig kell beterjeszteni a költségvetésünket a képviselő-testület elé, így ha itt olyan ötletet hallunk, ami használható, akkor azt be tudjuk építeni a költségvetésbe.

– Idén is folytatjuk a strandok fejlesztését – hangsúlyozta a polgármester. – Mind az öt szabadstrandon lesznek beruházások. A Nagy strandon megújul a csúszda, ennek a korszerűsítésére nemrég adtuk be az igényünket. A teljes felújítás száztizenhárom millió forintba kerül majd. Terveink között szerepel több útnak, közterületnek és az Egészségháznak a fejlesztése is. Több folyamatban lévő pályázatunk is van, szeretnénk megújítani a közvilágítást, ennek a várható költsége csaknem százhetven millió forint – fogalmazott Lombár Gábor, majd hozzátette: a fenyvesi kisvasút állomásépülete és a imremajori megálló is megújul, Csisztapusztán pedig állomást szeretnének építeni.