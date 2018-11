Festő, mázoló oktatás indult a kaposvári börtönben

Festő, mázoló oktatás kezdődött a kaposvári börtönben: tizenkét fogvatartott vesz részt a programban, amelyet a Kaposvári Szakképzési Centrum és a Büntetés-végrehajtási Intézet közösen indított el. Öt kaposvári pedagógus foglalkozik a hallgatókkal.

– A 200 órás elméleti és gyakorlati képzés december közepéig tart – mondta Csiba Ágota, a Kaposvári Szakképzési Centrum főigazgatója. – Megyénkben a festő-mázoló hiányszakma, így a fogvatartottak az új képesítés birtokában jó eséllyel munkába állhatnak majd szabadulásuk után, s meggyőződésem, hogy a bv-intézet és a KSZC együttműködése számottevően segítheti a társadalmi visszailleszkedésüket.

A betanított festő-mázoló képzés előtt a fogvatartottak kompetenciafelmérésen vettek részt, ahol a szövegértésen kívül a számolási készséget is vizsgálták a szakemberek. Az alapfelületek ismeretétől kezdve az alapozás során alkalmazott anyagok, technikák elsajátításán át a tűz, baleset- és környezetvédelmi előírásokig számos tudnivalót megismernek a tanfolyam hallgatók, akik az elméleti tudnivalók mellett a gyakorlati feladatokat is a börtönben végzik el. Meszelés és olajfestés is kiegészíti a képzést, a szakképzési centrum öt munkatársa oktatja a csapatot.

Csiba Ágota rámutatott: a fogvatartottak sikeres vizsga esetén tanúsítványt kapnak. A két szervezet közötti szakmai együttműködés tovább bővíthető, a KSZC a teljes képzési kínálatot ajánlja, s így később akár a betanított kőműves képzés is szóba jöhet.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– A BV-programmal párhuzamosan több képzést indítottunk el, illetve újabbakat szervezünk – folytatta Csiba Ágota. – A böhönyei alapkompetencia-fejlesztő tanfolyam már elkezdődött, mely Nagyatádon és Niklán rövidesen elindul, az OKJ-s szakképzéshez kapcsolódva a kaposvári Eötvös Loránd műszaki szakgimnázium és szakközépiskolában villanyszerelőket tanítanak, de a megyeszékhelyen eladó szakmában is képesítést szerezhetnek a jelentkezők, Tabon és Marcaliban konyhai kisegítő oktatásra járhatnak a hallgatók. A felnőttképzésre közel 150-en jelentkeztek, míg a Kaposvári Szakképzési Centrum 11 somogyi tagintézményében csaknem 6000 diákot oktatnak a pedagógusaink.