Fesztiválra ártalmas a járvány

A Kaposvári Vigasságok tere szerves része lett az elmúlt években a somogyi megyeszékhely művészeti, kulturális és sportéletének, de idén sajnos biztosan kevesebb rendezvényt fogunk tartani a koronavírus-járvány miatt. Az már biztos, hogy elmarad a Somogyi Borfesztivál és a Jurta porta – közölte a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke.

Az elmúlt évek legnépszerűbb rendezvénye volt a Somogyi Borfesztivál – mondta Biró Norbert elnök. Három alkalommal is tömegeket vonzottak borászaink és meghívott előadóink a Kaposvári Vigasságok terére. A dél-balatoni borok bemutatása mellett a borízlés és a közösségek formálása is célja volt ennek a rendezvénynek, ami meglátásom szerint jó úton haladt. Nem titkolt célunk volt az elmúlt

években a somogyi borok fogyasztására inspirálni az érdeklődőket egy olyan rendezvényen, mely egyedülálló a maga nemében.

Egyetlen borfesztiválon sem jelent meg személyesen annyi borász, mint ahányan eljöttek az elmúlt években hozzánk. Nem csak magán a fesztiválon voltak jelen, hanem az úgynevezett nulladik nap borvacsoráin is. Ez az esemény is folyamatosan nőtte ki magát, kezdetben csak kaposvári éttermek jelentkeztek, tavaly már vidéki helyszíneken is meg lehetett kóstolni a kiváló dél-balatoni borokat. Sajnos a járványügyi helyzet idén nem teszi lehetővé sem az éttermekben, sem a Vigasságok terén, hogy nagy tömeget láthassunk vendégül, ezért nehéz szívvel ugyan, de úgy döntöttünk, hogy elmarad a borfesztivál. Ahogy egy másik népszerű rendezvényünkről is le kellett mondanunk.

Az elmúlt években „Jurta porta” címmel rendeztünk szemléletformáló rendezvényt, mellyel a környezettudatosságra, az egészséges élelmiszerekre igyekeztünk felhívni az általános iskolások figyelmét. Alkalmanként több száz kisdiák jutott hasznos ismeretekhez szakértő vendégeink által, akik átadták mindazt a tudást és tapasztalatot, mellyel egészségesebb, boldogabb lehet a felnövekvő generáció. – Hogy mikor lesz lehetőségünk pótolni ezeket a rendezvényeket, azt jelenleg nem látjuk még, de arra készülünk, hogy jövőre biztosan folytatódnak majd – mondta el Biró Norbert.

A tavalyi év másik nagy sikerű eseménye volt a Marcali Expo, amit hagyományteremtő szándékkal rendeztek meg. Huszti Gábor megyei alelnök elmondta: a sikeres rendezvény értékelése során felmerült a folytatás lehetősége, ám mint annyi területen, a pandémia itt is közbeszólt. A kialakult helyzetre tekintettel úgy döntöttek, hogy bizonytalan ideig nem folytatják tovább az újabb expószervezést.

A marcali expó szervezése is leállt

Huszti Gábor, a megyei közgyűlés alelnöke elmondta: Marcaliban közel tíz év után mutatkozhattak be az elmúlt esztendőben a helyi és a térségi agrárium szereplői, valamint a helyi termékek.

– Több mint százhúsz kiállító – köztük horvát és szlovén vendég – érkezett minőségi termékekkel tavaly tavasszal Marcaliba – mondta. – A standoknál barátságos, minden kérdésre készséggel válaszoló vállalkozókkal, és a környékbeli települések képviselőivel találkozhattunk. Tartalmas szakmai és kulturális programok segítettek abban, hogy gyermektől az idősig kilátogassanak az érdeklődők a sportcsarnokhoz. Akkor úgy gondoltuk, és ma is úgy gondoljuk, hogy folytatásra érdemes a rendezvény, ezért idén el is kezdődtek a tárgyalások a lehetséges folytatásról. Sajnos túl sokáig nem juthattunk a részletek kidolgozásában, mert megérkezett a világjárvány, s vele a korlátozások, melyek természetesen szükségszerűek, viszont egy sor jó kezdeményezésnek, köztük a marcali fesztiválnak is akadályt jelentenek.