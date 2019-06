Fesztiválra várják még a kutyákat is

Nem kell kutyául érezniük magukat az ebeknek, ha a gazdi strandol, hiszen Fonyódon négylábúak és gazdik együtt csobbanhatnak a Balaton hűsítő habjaiba.

S hogy ez még maradandóbb élmény legyen, idén is megrendezik a Dog Beach Fest nevű rendezvényt, ahol egy napig minden a hűséges kedvencekről szól majd.

Az ebek szörfözhetnek, de kóstolhatnak kutyajégkrémet is. Ha kimelegednének a sok játékban és a hőségben a kedvencek, az önkiszolgáló kutyamosóban is lehűthetik magukat, mert a tiszta kutya boldog kutya.

Idén először úszótudásukat is bevethetik a strandoló, fesztiválozó kutyák, hiszen egy SUP deszkáról a Balaton habjaiba csobbanva két távon mérik össze tudásukat. Az az eb nyer, akinek mancsai gyorsabbak és előbb éri el az 5, illetve 10 méterre elhelyezett deszkákat.

Persze nem maradhat el a szépségverseny sem, hiszen melyik gazdi ne szeretne büszkélkedni kedvencével.

A rendezvény elsősorban a kutyák örömére szolgál, de ezzel együtt gazdáik hasznos információkkal gazdagodhatnak az állattartás témakörében. Kádár Tamás állatorvos okosítja a gazdikat, de Nyakas Gábor dog coach is beszél olyan fogásokról, amelyek segítségével még a legkeményebb szituációkban is képesek lehetünk a kutyák irányítására.

Lesz trükkverseny kutyáknak, ahol kiderül melyik eb a Dog Beach legtrükkösebb kutyája és Keresd a csontot! Játékban a legifjabb gazdik is próbára tehetik tudásukat.

A rendezvény programjai ingyenesek, a kutyás fürdetőhelyre a strandbelépő ára 200 forint.