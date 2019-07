Figyelmetlenek az üzekedő őzek, óvatosabban kell vezetni

Megkezdődött az őzek násza, ezzel pedig az őzbak vadászat is Somogyban. A vadásztársaságoknál ez az időszak kevésbé számottevő, mint a szarvas, vagy a vaddisznó vadászat, de ilyenkor is sok külföldi próbál elejteni egy-egy példányt a megyében.

Már lesben állnak a vadászok Nemesdéd és Varászló határában. A Déd és Környéke Vadásztársaság területén az elmúlt napokban kezdtek el őzbakra vadászni. Túlnyomó részt külföldiek, többnyire olasz és osztrák vendégek érkeznek ilyenkor a megye keleti részére, de a társaság saját tagjai is fizetnek azért, hogy elejtsenek egy-egy állatot.

– Minden pénzre szükségünk van – fogalmazott Kocsis László, a Déd és Környéke Vadásztársaság vadászmestere. – Az őzbak vadászat nem olyan jelentős, de azért így is pár ezer euró bevételünk származik, amelyből például a vadkárokat tudjuk finanszírozni. A területünk egészen Tapsonyig elér, a környéken sok őz van, az agancssúlyuk olyan négyszáz gramm körül van, ami somogyi viszonylatban jónak számít – mondta Kocsis László.

A Surján-Kapos Völgye Vadásztársaság is napokon belül megkezdi az őzbak vadászatot Szentbalázson és környékén. Sárhegyi Ottó elnök szerint sokan jelentkeztek vadászatra, de idén korlátozott számban lőhetnek ki őzbakot. – Az üzekedésben hat vendégvadászunk lesz – hangsúlyozta Sárhegyi Ottó. – Fejenként két háromszáz gramm trófeasúly feletti állatot ejthetnek el a vendégek. Elkezdtük ugyanis táppal etetni a vadakat, hogy minél impozánsabb agancsot növesszenek – tette hozzá a Surján-Kapos Völgye Vadásztársaság elnöke.

Somogy megyében egyébként folyamatosan csökken az őz állomány. A SEFAG Zrt. vadászterületein évente pár százas nagyságrendben kerül terítékre ez a vad. Ihárosi Péter, a társaság közönségkapcsolati osztályvezető megkeresésünkre elmondta: tekintettel arra, hogy az őz vadászidénye a nyári hónapokra esik és az állomány sem olyan jelentős, a vadásztatása nem okoz különösebb kihívást a SEFAG-nak.

Figyelni kell az üzekedő vadakra

Július közepétől augusztus közepéig tart az őzek párzási időszaka. Az Országos Magyar Vadászati Védegylet és a Magyar Autóklub felhívja az autóvezetők figyelmét, hogy a következő hetekben a szokásosnál is óvatosabban vezessenek. A nász alatt ugyanis a bakok kergetik a sutákat, eközben pedig sokkal figyelmetlenebbek az állatok, mint az év más időszakában. Emellett nappal is aktívak, így nagyobb az esély arra, hogy kiugranak az autók elé. Szakemberek szerint ilyenkor érdemes lassítani és dudálni, hiszen nemcsak egy, hanem több állat is átugorhat az út egyik oldaláról a másikra. Ha véletlenül a kocsi elég ugrik egy őz, akkor azonnal fékezni kell, a kormányt viszont nem szabad elrántani és kikerülni az állatot, mert az is balesethez vezethet.