Újra forog a film Kéthelyen, szabadtéren is mozizhatunk

Reneszánszukat élik a kertmozik, sorra újulnak meg Somogyban. Kéthelyen szombaton nyitott meg a piknik mozi, ahol minden szombaton filmeket vetítenek majd.

Kétszáznegyven férőhelyes mozi működött régen Kéthelyen. A legutolsó vetítést 1995-ben tartották. Régi álmuk volt, hogy újra peregjen a film. – Szombaton elindítottuk a kertmozinkat, a művelődési ház mögötti téren a gyepen plédeken, párnákon nézhetnek filmeket ingyen minden hétvégén az érdeklődők – mondta Molnár Balázs polgármester. – A nyitóelőadás közönségét sajnos fedél alá kergette az eső, elsőként a Mamma Mia musicalt láthatták a nézők.

Július első heteiben nyit a balatonszemesi kertmozi. – A vetítővászon és az árnyékolás teljesen megújul, legmodernebb dolby surround hangtechnikát szerelünk be – mondta el Miklovicz Norbert, az Ancsika kertmozi és kultkert ügyvezetője. Hozzátette: a vizesblokkok mellett a kiszolgáló egységek is modernizálódnak. A háromszáz fős kertmoziban a premier filmek mellett stand up-estekkel és kisebb színházi előadásokkal is készülnek. Zamárdiban a tervek szerint július elején nyit a kertmozi. – Zajlik a karbantartás, bízunk benne, hogy a visszatartott premier filmek a nyár folyamán megérkeznek Magyarországra és lesz mit vetíteni – mondta el Gömöri László, a zamárdi kertmozi üzemeltetője.

Fenyvesen júliusban nyitják a Kölcsey utcai kertmozit. Soltész Berta, a Balatonfenyvesi Turisztikai Egyesület programszervezője elmondta: premier filmeket vetítenek, de még szegényes a kínálat, hiszen a járvány miatt leállították a filmek forgalmazását.

Járvány késlelteti a lellei nyitást

A balatonlellei kertmozit a siófoki Sió Mozi üzemelteti. Bujdosó Bálint mozivezető elmondta: idén tavasszal megkezdődött a kertmozi teljes felújítása. A vírus miatt jelentős a csúszás, ezért a nyáron nem tudunk kinyitni. Jövő nyárra megújult környezetbe várják Lellére a filmrajongókat.