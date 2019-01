Pótszilveszter Balatonbogláron borral, hóval és finom falatokkal

Még mindig szilveszteri lázban ég a Balaton-part, hiszen a hétvégén Balatonbogláron pótszilveszteri téli déli partit, Siófokon pedig jégkarnevált tartottak.

Rendhagyó módon búcsúztatták el újra az óévet Balatonbogláron, a Gömbkilátónál az idén először szerveztek Téli Déli Partit. A rendezvény a Boglár-Lelle összefogás részeként valósult meg, a két szomszédos tóparti település szolgáltatói ugyanis a jövőben is fog közös rendezvényeket tartani.

– Tavaly kezdtük a borászatok és éttermek közti összefogást – mondta Kopasz Balázs, a rendezvény szervezője. – Van egy ilyen szlogenünk, hogy a Balaton télen-nyáron menő, és azt szeretnénk a pót-szilveszteri partival megmutatni, hogy télen is érdemes idejönni. Ezért vannak a gasztronómiai rendezvényeink, mint a mostani, a következő a gasztrofarsang lesz. Meg szeretnénk mozdítani az embereket, hogy lássák ilyenkor is van ok eljönni a magyar tengerhez.

A téli Balaton is szép, teljesen más, mint a nyáron megismert arca. De a megfáradt turistáknak, vendégeknek ilyenkor sem kell aggódniuk a megfelelő energiapótlás miatt. Ezt is bizonyította az a három balatonlellei, és egy balatonboglári étterem, egy cukrászda, egy kávézó és öt borászat, akik a pótszilveszteri bulin részt vettek.

A balatonboglári Hujber Pincészet igyekszik a legtöbb hasonló programon ott lenni. – Helyi termelőként fontosnak tartjuk, hogy a balatonboglári rendezvényeken részt vegyünk – mondta lapunknak a családi borászatot képviselő, Füredi-Hujber Katalin. – Azt látjuk, hogy egyre nagyobb az igény a téli, gasztronómiai rendezvények iránt. Ezért nagyon jó kezdeményezésnek tartjuk a két település borászai és éttermesei közti együttműködést. Hozzátette: most már beérni látszanak a téli szezon népszerűsítésére tett erőfeszítések, hiszen télen is egészen felpezsdült az élet a tónál.

A Téli Déli Partin jól fogyott a forralt bor, tekintettel arra, hogy tél tábornok is benézett a rendezvényre, de a pótszilveszter jegyében sokan kóstoltak boglári, vagy lellei pezsgőt. Az éttermek közül hagyományos ételekkel is készültek. Így a disznóvágások közismert sztárja a sült oldalas burgonyával is kapható volt, házi cipó kíséretében. A modern táplálkozás szellemében, vegán és kókusztejjel sűrített krémleveseket is kínáltak a vendéglátók a fűtött rendezvénysátorban.

A finom falatokat aztán le is lehetett mozogni szánkózással vagy hógolyózással, de a rendezvény ideje alatt a bobpályát is kedvezményesen lehetett igénybe venni.

Pótszilveszter a siófoki jégpályán Pótszilveszterrel múlatták az időt a siófoki Jégkikötőben, ahol szombaton este a behavazott a Balaton-parton zenére lehetett korcsolyázni. A hangulatos műjégpálya a december 21-i nyitás óta töretlen sikernek örvend, így volt ez a hétvégén is. A szervezők már a kezdetekkor bejelentették, hogy február 17-ig egyetlen szombat sem múlik majd el jeges program nélkül. Az idei szezon első rendezvénye az utószilveszteri party volt, amit a következő hetekben még számos érdekesség követ. A jégpályát üzemeltető Balaton-parti Kft. rendezvényszervezői úgy tervezik, hogy jégre visznek kosárlabdázókat, akik nehezített pályán próbálhatják ki magukat, de jégrandevúra is sor kerülhet az elkövetkező hetekben Siófokon, ahol csak remélhetjük, hogy nem a jégszívűek futnak majd össze. Pótszilveszter a siófoki jégkikötőben Nagyszerű volt a hangulat a siófoki jégkikötő buliján. (Németh Levente videója.) Közzétette: Sonline.hu – Somogy közösségi és hírportálja – 2019. január 6., vasárnap

