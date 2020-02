Fizetőssé tették a mérői aprítógépet, megtiltották a zöldhulladék elégetését

Január elsejétől tilos falevelet, valamit gallyat égetni Kaposmérőben, az ágaprításért pedig fizetni kell. Prukner Gábor polgármester szerint azért is volt szükség a szigorításra, mert sokan nem szakszerűen jártak el.

Megoszlik a helyiek véleménye a másfél hónappal ezelőtt életbe lépett szolgáltatási rendelet miatt. Aki az új szabályozás szerint kiteszi háza elé az összegyűjtött faágakat és azt szeretné, hogy az önkormányzat összeaprítsa, óránként tízezer forint plusz áfát kell fizetnie. Ezt a munkát tavaly még ingyen elvégezték, azonban minden költséget már az önkormányzat sem tud magára vállalni.

– Sokat költünk a település fenntartására – mondta Prukner Gábor. – Nálunk nagyon alacsony a kommunális adó. Évente, ingatlanonként, ötezer forintot kell fizetni, ez a településnek összesen négy és fél millió forintos bevételt jelent. Ebből a pénzből, illetve állami támogatásból tartjuk rendben a parkokat, a közterületeket, az utakat és ebből fizetjük a közvilágítást is, ezekre évente legalább harmincmillió forintot költünk. A képviselő-testületnek két lehetősége volt.

Az egyik, hogy megemeljük a kommunális adót, a másik pedig, hogy pénzt kérünk bizonyos szolgáltatásokért. Utóbbi mellett döntöttünk, így aki azt szeretné, hogy összeaprítsuk a háza körül összegyűlt gallyakat, azért fizetnie kell.

– Az aprítógépet sem olcsó fenntartani – folytatta a polgármester. – Amellett, hogy tankolni kell a traktort és a gépet, meg kell élezni a késeket, vagy kicserélni, illetve előfordulhat az is, hogy más hibásodik meg, ennek pedig komoly költsége van. Akik régóta itt élnek, ők tudják mit tegyenek a gallyakkal. A kisebb ágakat, leveleket komposztálják, a nagyobb fadarabokat pedig téli tüzelőként hasznosítják.

Akik viszont a városból költöztek ki, ők nem vesződnek ezzel a munkával, hanem azt szeretnék, hogy mi aprítsuk fel az ágakat. Ezért azonban most már fizetni kell. Korábban volt arra is lehetőség, hogy az otthon összegyűlt ágakat letegyék egy kijelölt helyen, de egyes lakók a fa közé más hulladékot, például palát, nejlont és szöget is dobtak.

A tüzelést is azért tiltottuk be, mert sokan nem a száraz ágakat és leveleket gyújtották meg, hanem a még nyers és zöld növényeket, aminek hatalmas füstje volt, ez pedig sokakat zavart – tette hozzá Prukner Gábor.

Horváth József: Többen fel vannak háborodva emiatt. Gondolom lesz majd, aki titokban elégeti az ágakat. Én azonban betartom a szabályokat. Az apróbb faágakat és leveleket komposztálom, a vastagabból gyújtóst csinálok, a még vastagabból pedig kiváló tűzifa lesz télen. Engem igazából nem érint, hogy ezután fizetni kell a gallyaprításért.

Keresztúri Jánosné: Nemrég költöztem Kaposmérőbe, korábban Toponáron laktam, ahol más szabályok voltak. Megmondom őszintén, meglepődtem azon, hogy nem lehet tüzelni a településen és azon is, hogy fizetni kell a gallyaprításért. Minden településen más szabályok vannak. Mit lehet tenni, nekünk ezt el kell fogadni és be kell tartani.

Bóta Zsolt: Nem foglalkozom ezzel a változással, mert én eddig sem kértem meg az önkormányzatot erre. A ház körül magam csinálok meg mindent. Van két hatalmas diófám, az sok levelet hullat, de nem tüzelem el, hanem komposztálom. A nagyobb faágakat pedig magam vágom össze, és miután kiszáradt, télen felhasználom tűzifaként. Ez az egyik legjobb megoldás.