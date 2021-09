Fogadalmat tettek a kaposvári kadétok

Ünnepélyes keretek között tettek fogadalmat és avatták fel szerdán a KSZC Eötvös Loránd Műszaki Technikum honvéd kadét osztály diákjait. Összesen harminchárman vettek részt az ünnepségen.

– Kadétok, vigyázz! – hangzott a parancs a megnyitó előtt. Szülők is részt vettek az ünnepségen, fotók, videók, családi szelfik örökítették meg az emlékezetes pillanatokat. Borhi Zsombor, Kaposvár alpolgármestere köszöntőjében hangsúlyozta: minden ilyen rítus nagyon fontos az ember életében, a felnőtté válás során. Több is van, s mindig változást jelképez, melynek révén a közösségben új szerepet tölt be az ember. A diákok fogadalomtételére utalva kiemelte: a fiatalok egy nagyon fontos hivatást választottak.

Weimann Gáborné, a KSZC főigazgatója kiemelte: az ünneplők olyan eseményen vesznek részt, amely az iskola, a centrum és a város életében is kezd hagyománnyá válni. Ez nagy megtiszteltetés, mert akármiből nem lesz hagyomány. Arról is szólt: az iskolán túl a nagy múltú Magyar Honvédség is befogadta ezt az új képzési formát. Igényt tart a benne résztvevő diákok tevékenységére, s számít rájuk a későbbiekben, a tanulmányaik befejezése után is.

Takács Szilvia, a KSZC Eötvös Loránd Műszaki Technikum igazgatója kiemelte: noha a képzés nevét adó honvéd 1848-ban a szabadságharc csatáiban, hadjárataiban született, vívta meg harcát az ország függetlenségéért, szabadságáért, erre reményeink szerint most, a 21. században a kadétoknak nem kell számítania Magyarországon. Ettől függetlenül a hon védelme, a haza szeretete ma is életének része kell, hogy legyen egy kadétnak.

– Mindenképpen a honvédelmi pályán képzelem el a jövőmet, felderítőként szeretnék majd elhelyezkedni– mondta a 14 éves Szép Richárd Patrik. – Ahhoz, hogy valóra váljon a tervem, folyamatosan képezni kell magam. Érettségi után a Nemzeti Közszolgálati Egyetemere szeretnék majd jelentkezni.

Kaposvár katonaváros

– Ha nézzük a híreket, sajnos nem abba az irányba megy a világ, hogy egy boldog, nyugodt életünk legyen az elkövetkező évtizedekben – hangsúlyozta Borhi Zsombor. – Nagyon nagy szükségünk van arra, hogy Magyarországon egy erős, ütőképes hadsereg lehessen.

Arról is szólt: Kaposvár egy katonaváros. Itt van a logisztikai ezred, s a városban komoly fejlesztések lesznek. Kátai Róbert alezredes, az Adorján József Területvédelmi Zászlóalj parancsnoka is köszöntötte a honvéd kadétokat. Az ünnepségen kiemelkedő tanulmányi eredményéért 19, tizedik és 11. évfolyamos hallgató arany, illetve ezüst állományjelzőt kapott.