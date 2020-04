Fogadj örökbe egy gyerekházat! A Csiripelő már elkelt

A csokonyavisontai és a kaposszerdahelyi biztos kezdet gyerekház is „gazdára talált” a Fogadj örökbe egy gyerekházat! elnevezésű programban. A kezdeményezés célja, hogy az intézményeken keresztül minél több család kaphasson támogatást.

Az elsők között jelentkezett a programra a csokonyavisontai Tulipán Biztos Kezdet Gyerekház. Harasztia Judit, az intézmény szakmai vezetője elmondta: a regisztráció után nem sokkal megkereste őket egy idősebb hölgy és felajánlotta segítségét.

– Ausztriából jelentkezett a támogatónk – fogalmazott Harasztia Judit. – A pártfogónkról annyit lehet tudni, hogy a környékünkön élt és kislány korában költözött el innen. Ezért gondolta úgy, hogy egy olyan intézményt szeretne támogatni, amely közel van szülőhelyéhez. Játékokat, tisztítószereket ajánlott fel gyermekeinknek még a járvány kirobbanása előtt. Úgy volt, hogy személyesen meglátogat minket és elhozza a csomagokat, de sajnos ebben a helyzetben ezt még nem tudtuk összehozni. Nem egyszeri támogatásról beszéltünk a pártfogónkkal, hanem hosszú távú segítségnyújtásról. Erre nagy szükségünk van, hiszen szűkösek az anyagi kereteink – tette hozzá a szakmai vezető.

Tormási Adrienn, a kapos­szerdahelyi Csiripelő Biztos Kezdet Gyerekház vezetője megkeresésünkre elmondta: három héttel ezelőtt hívta fel egy kaposvári hölgy, hogy szeretné örökbe fogadni a gyerekházat. Az intézmény összeállított egy kívánságlistát, a pártfogó pedig ez alapján szerezte be a szükséges tárgyakat.

– Nagyon sok mindent kaptunk – hangsúlyozta Tormási Adrienn. – Játékokat, konyhai eszközöket, ruhákat is adományozott nekünk. Támogatott például vízforralóval, hintaszékkel és több tízezer forint értékű fejlesztőasztallal is. Ezeknek a nagy részét nyilván a gyerekházban hasznosítjuk majd, de három családot is segítettünk. Nagyon fontosak az ilyen támogatások, főleg nekünk, hiszen mi már nem pályázati pénzből működünk, hanem normatív támogatásból. Ahhoz, hogy fejleszteni tudjuk az eszközparkunkat, elengedhetetlen a civilek segítsége is – tette hozzá a gyerekház vezetője.

Bővítették a programot

Ungváriné Kun Eszter, a Biztos Kezdet Gyerekházak Somogy megyei mentora kiemelte: az örökbefogadó programot eredetileg óvodáknak hirdették meg, amelynek köszönhetően több somogyi intézmény is kapott támogatást. Hozzátette: fontos, hogy a kezdeményezés elérte a gyerekházakat is, hiszen amellett, hogy újabbnál újabb játékok és eszközök jelennek meg a házakban, a hátrányos helyzetű családokat is több mindennel tudják támogatni.