Foglyul ejtett táncegyüttes

Online tartják egymással a kapcsolatot, ám az áthidalhatatlan távolság miatt táncolni nem tudnak egymással a Somogy Táncegyüttes tagjai. Úgy érzik, átmenetileg elvesztettek valamit, ami eddig életük szerves része volt.

A Somogy Táncegyüttes tagjai közül sokan már öt-hat éves korukban kezdtek néptáncolni. Ez a mozgásforma évtizedek alatt a mindennapjaik részévé vált. A COVID-19-óvintézkedések miatt egyik pillanatról a másikra köszöntött be a kényszerszünet, ami testileg és lelkileg is megviseli a táncosokat.

– A tánc olyan műfaj, amely megkívánja, hogy egymáshoz kell érnünk – mondta Turi Endre, az együttes koreográfusa. – Hiába az online lehetőség, az internet nem engedi meg, hogy rendesen gyakoroljunk. A próbaidőben inkább a közösségi szellemet igyekszünk fenntartani a neten. Már nagyon várjuk, hogy újra próbálhassunk. Szolisztikus táncokat tudnak gyakorolni, ezt magukban meg is teszik, de a páros gyakorlatok, a koreográfiák együtt gyakorlása, az új színpadi művek létrehozása lehetetlenné vált. Az együttes legújabb tagjainak online tanítják a táncokat, melyeket visszatöltenek filmen. Így javítják, korrigálják őket. Egyelőre pusztán ennyit tudnak táncproduktumként tenni.

– Féltjük a fizikai teljesítőképességünket. Sokan futnak, mint jómagam is, mások bicikliznek, egyénileg kondiznak közülünk. Míg tavaly, minden gond nélkül végigtáncoltuk a két órás jubileumi műsort, addig jelen helyzetben gyanítom, hogy hirtelen egy rövidebb műsor is megterhelő lenne – mondta a koreográfus. Hozzátette: minden téren veszteséget éreznek, ugyanúgy, mint mostanság mindenki, aki művészettel foglalkozik.

Már a komplett, teljesen kész, március 15-re készített műsorukkal sem tudtak fellépni. Június végéig 26 kisebb-nagyobb fellépésük marad el. S a szokásos nyári fesztiválútjukra sem mehetnek el.

– A 29 év alatt csupán egyszer fordult elő, hogy nem tudtunk külföldre utazni anyagi nehézségek miatt. Az idén lesz a második eset – mondta Csikvár Gábor, az együttes művészeti vezetője. Az előadások elmaradásával a kassza is ürül. A háttérben dolgozók bérét azonban ki kell termelniük. Egyelőre alapítványuk tartalékainak köszönhetően gazdaságilag még tudnak működni.

Otthon szólóznak, csaknem száz fellépésük maradt el

A Somogy Táncegyüttessel évtizedek óta együttműködő Somogy Zenekar tagjai is egyedül muzsikáltak otthon. Eddig.

– Nagyon tud ez a dolog hiányozni, akkor is, ha ez a munkánk – mondta Csikvár Gábor, a zenekar muzsikusa. – Egyedül nem lehet intenzíven felkészülni és művészetileg fejlődni. Amikor együtt zenélünk, figyelünk a dallamra, egymásra, ez egy összetett dolog. Akkor is, ha harminc évünk benne van, érezzük, hogy újra össze kell szoknunk, még ha ezt rajtunk kívül nem is hallja más. A zenészek a napokban a korlátozások enyhítése után, szigorú óvintézkedések mellett nekiláttak néhány hanganyag rögzítésének. Mire a tánccsoportok is dolgozhatnak, legyen a kezükben a zenei alap.

A zenekarnak is csaknem száz fellépése maradhat el a korlátozások miatt, és elmaradtak a hangfelvételek is.