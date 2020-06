Fogorvosi praxisok: a bajok gyökerét is ideje lenne kezelni

Somogyban kilenc betöltetlen fogorvosi praxis van az Állami Egészségügyi Ellátó Központ júniusi adatai szerint. Van olyan település, ahol csak egy éve keresnek szakembert, de olyan is akad, ahol már több mint tíz éve nem találnak fogorvost.

Babócsán már hosszú ideje nem lakik helyben fogorvos. Az ezerötszáz lelkes településről több mint húsz éve költözött el a dentista, a helyiek azonban akkor még nem maradtak ellátás nélkül, a korábbi háziorvos ugyanis rendelkezett fogszakorvosi vizsgával. Tíz éve azonban a háziorvos is elköltözött, így a babócsaiak egyszerre maradtak orvos és fogorvos nélkül. – Mindent megteszünk azért, hogy újra legyen helyben szakember – mondta Jáger Gábor polgármester. – Vannak olyan cégek, akik szerződésben állnak fogorvosokkal, rajtuk keresztül próbálunk fogászt csábítani a településre. Az önkormányzat szolgálati lakást is adna. Ez a könnyebbik fele a tervünknek. A gondunk az, hogy fel kellene újítani a fogorvosi rendelőt, hiszen az épület és a berendezés úgy néz ki, mint húsz évvel ezelőtt. A vakond feltúrta a járólapot, de a tető sincsen rendben. Olyan helyet keresünk most a faluban, ahol a legkisebb anyagi ráfordítással tudunk rendelőt kialakítani. Sajnos nincs annyi pénzünk, hogy milliókat költsünk erre – hangsúlyozta Babócsa polgármestere.

Jáger Gábor hozzátette: vélhetően fél éven belül újra lesz fogorvos a településen. A leendő babócsai szakembernek Somogyaracs, Péterhida, Komlósd és Bolhó lakosait kell majd ellátnia, de hozzá tartozik a heresznyeiek fele is.

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ adatai szerint a barcsi és a marcali járásban három-három, a nagyatádiban kettő, míg a csurgóiban egy fogorvosi állás betöltetlen.

Kutason papíron 2008 február elseje óta nincs fogorvos. Ütő Szabolcs polgármester lapunknak azt mondta: a korábbi szakember nyugdíj mellett vállalta, hogy továbbra is dolgozik még néhány évig. A praxisra egyébként már több orvos is jelentkezett, egyikük például az Alföldről költözött volna a településre.

Külföldre megy inkább a fiatal fogász

Herczeg Olga, a Magyar Orvosi Kamara Fogorvosi Tagozatának alelnöke elmondta: az elmúlt egy–másfél évben kicsit javult a fogorvosok finanszírozása, de még mindig rendkívül alacsony. A fiatalok nem igazán vállalnak közfinanszírozott szolgálatot, mert aránytalanul kevés a jövedelem. Ehelyett inkább elmennek nagyobb cégekhez dolgozni, magánpraxist nyitnak, vagy külföldön vállalnak munkát.

Herczeg Olga úgy véli: praxis- vásárlási támogatással, önkormányzati segítséggel lehetne a megüresedett körzeteket betöltetni.

Az orvosi kamara felmérése szerint egy fogorvosi rendelő havi működtetése két és fél millió forintba kerül. A praxistámogatás összege azonban csak egy–másfél millió forint. Ebből kell a rezsit, a béreket kifizetni, valamint a rendkívül drága műszereket, anyagokat biztosítani.

Herczeg Olga kiemelte: a fogorvosok zöme a magánrendelései bevételéből tudja csak működtetni a közfinanszírozott praxisát. Hozzátette: rengeteg fiatal fogorvos van a pályán, a körzetet vállaló szakemberek átlagéletkora azonban magas.