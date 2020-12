Fogyasztót és vállalkozásokat is online térbe terelt a járvány

A vírus világszerte végérvényesen megváltoztatta a fogyasztói szokásokat, és ehhez a somogyi vállalkozóknak sem árt alkalmazkodniuk. A digitális ismeretek elsajátítása nem bonyolult, de a szemlélet átalakulása hosszú folyamat, ebben nyújt segítséget a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara.

A piaci versenyben nagy előnyt jelent, ha egy vállalkozás magabiztosan mozog az online térben. Különösen igaz ez napjainkban, amikor a járványhelyzet megnehezíti az életet. Felértékelődött a digitális jártasság, hiszen ismerkedni kell a home office nehézségeivel és előnyeivel, online értekezleteken kellett részt venni, a webes értékesítés pedig soha nem látott mértékben terjed, és ezzel párhuzamosan az online marketing is kiemelkedő szerepet kap.

A SKIK a legfontosabb feladatai egyikének tekinti, hogy a somogyi vállalkozások körében népszerűsítse a korszerű digitális megoldásokat. Ennek a specialistája Mészárosné Borbás Orsolya, aki legutóbb online előadást és képzéseket tartott a SKIK-nél ebben a témában. Azt állítja, hogy léteznek olyan technikák, amellyel az interneten ingyenesen, vagy csekély befektetéssel megsokszorozható a találatok, ezáltal a vásárlók, az ügyfelek száma.

– Az online lét jelentősége ma aktuálisabb, mint valaha, mert változóban a fogyasztási szokások – mondta a szakértő. – Akik eddig személyesen vásároltak az üzletekben, azok közül sokan a vírus miatt most az interneten szerzik be a karácsonyi ajándékot, még akkor is, ha erre az idén előreláthatóan kicsit kevesebbet költenek gazdasági okokból. Megszokják az online vásárlás kényelmét, melyhez a járvány után is ragaszkodni fognak. Gondolat­ébresztő előadást igyekeztem tartani arról, hogy ha a vírushelyzet miatt ebben az évben nem is tudják felvenni a fonalat mind a hazai vállalkozások, de mindenki meg tudja találni a saját módszerét, bár nem mindegy, hogy milyen eszközöket és milyen formában használunk.

Amin nagyon sokan elcsúsznak Mészárosné Borbás Orsolya szerint, hogy nem kellő információk alapján vonnak le negatív következtetéseket az internetről. Minden vállalkozásnak fel lehet építeni a saját rendszerét, és olyannal még nem találkozott, hogy sem a Facebook, sem pedig a Google nem hozott volna megrendelést egy vállalkozásnak. Az online marketinghez célszerű több ajánlatot is bekérni, mert találhatók szolgáltatók jó áron, de azt javasolja, ha valaki úgy érzi, hogy a saját vállalkozásában nem tudja folyamatosan megfizetni a külső segítséget, akkor meg tudja tanulni a rendszer alkalmazását.

Önmenedzselők

Mészárosné Borbás Orsolya tíz éve van az online marketing világában, korábban alkalmazottként tevékenykedett egy informatikai cégnél, majd egyéni vállalkozóvá vált. Főként internetes keresőoptimalizálással, a legnagyobb közösségi oldallal foglalkozik, ebben segíti a hozzá forduló vállalkozókat. Rengeteg vállalkozót oktatott, sokan közülük azóta a saját cégük marketingjét menedzselik sikeresen. Hisz abban, hogy ha valakinek van érzéke a rendszerek működéséhez, és a hajlandóság is megvan benne, akkor át tud lendülni a nehézségeken. A vállalkozások így tudnak fejlődni az online térben, és az előrejutásnak csak a pénztárca szabhat gátat.

Borítókép: illusztráció