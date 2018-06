Pénteken is fülledt meleg lesz Somogyban. Reggel napos idő várható, de már ekkor is felhős lehet az ég, a hőmérséklet 31 fok körül alakul.

– Pénteken fokozódik a fülledt meleg Somogyban – tájékoztatott az eumet.hu. – Reggel napos idő várható, de már ekkor is felhős lehet az ég. A nap folyamán erősen változó, növekvő gomolyfelhőzet mellett, délután, este elszórtan, kis körzeteket érintően záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Éjszaka csökken ugyan a csapadékhajlam, de még előfordulhat egy-egy góc a térségben.

A jellemző hőmérséklet

péntek reggel 16 fok

péntek délután 31 fok

szombat reggel 18 fok

A folytatás

A hétvégén sem láthatóak jelentős légköri változás kialakulásának előjelei a térségben, annak ellenére, hogy északnyugatira fordul a légmozgás. Marad a fülledt, változóan napos-gomolyfelhős idő, de megszaporodnak a záporok, zivatargócok. A jövő hét első napjai sem ígérnek számottevő változást. Fülledt, meleg, változóan napos-gomolyfelhős időben záporok, zivatarok alakulnak ki. Szerdára valószínűsíthető egy mérsékelt hidegfront érkezése élénk északias széllel, de ebben az országrészben még valószínűbb, hogy marad a fülledt, zivataros idő.

Orvosmeteorológia

Pénteken is kitart a frontmentes idő. A melegre érzékenyek körében tompaság, fáradékonyság, dekoncentráltság, valamint alvási zavarok továbbra is előfordulhatnak. Egyeseknél erős migrén is jelentkezhet. Több helyen előforduló zivatarok miatt az asztmások panaszai is felerősödhetnek, illetve a záporok, zivatarok után fülledté válhat a levegő, ami nehéz légzést, légszomj kialakulását is előidézheti. A napos tájakon az UV-sugárzás maximuma elérheti a nagyon erős fokozatot, ezért gondoskodjunk bőrünk megfelelő védelméről! (forrás: Időkép)

Közlekedésmeteorológia

Pénteken különösen nyugaton és északon alakulhatnak ki lokális záporok, zivatarok, melyek környezetében erős, néhol viharos széllökések csökkenthetik a menetstabilitást. Emellett vizes, csúszós útszakaszokkal is több helyen találkozhatunk. Intenzív zivatarok során hirtelen lecsökkenő a látástávolságra, vízátfolyásokra, egyes helyeken jégesőre is készülni kell. (forrás: Időkép)

Pollenjelentés

A pázsitfűfélék pollenkoncentrációja várhatóan országszerte közepes, helyenként magas tartományban alakul. A csalánfélék pollenkoncentrációja egyre több helyen magas szinten jelen. A kültéri allergén gombák spóraszáma sokfelé elérheti a magas-nagyon magas szintet. (forrás: Időkép)