Földhódító útra indul a nagyatádi édesség

A koronavírus-járvány miatt nehéz helyzetbe kerültek az exporttól függő magyar vállalatok, ezeket erősítené a kormány. Ennek keretében kapott támogatást egy nagyatádi édességgyártó vállalkozás, az erről szóló okiratot Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter adta át szerdán a cég telephelyén.

Kézzel készített csokimikulásokat, szaloncukrokat, táblás csokoládét gyártanak a Chocoland Kft.-nél. A céget 2007-ben alapították Vajda Dániel szülei, fiuk most menedzserként dolgozik a vállalatnál. Jelenleg 21 embernek adnak munkát, és az eltelt évek alatt komoly fejlődést értek el, sajátos utat jártak be a termékeikkel. Sikerült betörniük a török és a kínai piacra is a csokoládéval, játékos édességekkel, azonban a vásárlók szokásai megváltoztak a járvány alatt. Most majdnem 100 millió forintot szánnak arra, hogy megerősítsék a külpiaci pozíciójukat, ebből 50 milliót tesz ki a kormány támogatása.

– Ez a támogatás óriási esély és egyben megtiszteltetés nekünk – mondta Vajda Dániel. – Exportra termelni mindig nagy kihívás egy cégnek, mert meg kell felelni a nemzetközi jognak és minőségbiztosításnak. A most elnyert támogatásból külföldi nemzetközi vásárokon, árubemutatókon veszünk majd részt, online értékesítést építenénk ki.

Új világgazdasági korszakba léptünk a koronavírussal, és az átalakulás éles versennyel, a piacok újraelosztásával kezdődött meg, mutatott rá a külügyminiszter szerdán Nagyatádon. – A magyar gazdaság azonban kihasználhatja ezt a helyzetet, ráadásul nem indul rossz pozícióból, hiszen az exportteljesítményünk 34. a világranglistán a hazai lakosság számához képest.

– Azokat a vállalatokat támogatjuk, amelyek külpiaci szerződést akarnak kötni az egyedi termékeikre, és sok ilyen van az élelmiszeripar területén is – mondta Szijjártó Péter. – Eddig 46 olyan magyar céget támogattunk összesen 2 milliárd forinttal, amelyek stratégiát és terveket gyártottak ahhoz, hogyan jussanak ki a külpiacokra.

A Chocoland Kft. egyetlen esztendő alatt tizenkétszeresére tudta növelni az exportbevételét. Az új támogatással esélyük van arra, hogy megjelenhessenek a német, holland, brit piacokon, sőt az Egyesült Arab Emírségekbe is. Már körvonalazódik egy új projekt, amelynek révén Lendván is gyökeret verhetnek, ennek megfelelően szlovén vendégeket is köszöntöttek az ünnepségen, melyen a Vajda Dániel átvette a támogatásról szóló okiratot a külügyminisztertől.

Megélénkült a pályázati kedv délen

Kilenc vállalkozás kapott hasonló támogatást Dél-Somogyban, jelentette be Szászfalvi László, a térség országgyűlési képviselője, aki arról is beszélt, hogy háromszorosára nőtt a pályázati kedv, és így két és félszer több támogatás érkezett a somogyi 2-es választókerületbe, mint az előző eu-s ciklusban. Az országgyűlési képviselő hangsúlyozta, hogy nagy segítség a kormány elkötelezett vállalkozásbarát politikája, amellyel a hátrányos helyzetű térségeket és a kis, családi vállalkozásokat is előnyösebb helyzetbe hozhatják. Az átadáson részt vett Neszményi Zsolt somogyi kormánymegbízott is.